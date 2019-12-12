«Бог миловал»: Билан о расставании с Рудковской

«Бог миловал»: Дима Билан о расставании с Рудковской

Дима Билан подтвердил слова Рудковской о том, что у них был роман. Свою связь с продюсером музыкант назвал «мимолетной» и предположил, что «Яну бог миловал», когда они расстались.

Российский певец Дима Билан подтвердил информацию о том, что у него были романтические отношения с продюсером Яной Рудковской, пишет сайт kp.ru. По словам музыканта, их роман был «мимолетным», однако без «этих импульсов» могла бы вовсе не начаться совместная работа

«У меня в принципе и дружба с девушками не начинается, если какой-то романтической истории ранее не было», — пояснил серебряный призер «Евровидения».

Говоря о том, что он «упустил» Рудковскую, Билан признался, что иногда размышляет об этом. Однако певец убежден, что у него своя дорога — «сложная, тернистая, со своими проблемами, иногда со своими загонами».

Напомним, что еще в мае текущего года Рудковская рассказала об отношениях со своим подопечным во время эфира на радиостанции Love Radio. По словам бизнесвумен, певец во всем ее устраивал, однако, встретившись с нынешним мужем, фигуристом Евгением Плющенко , она поняла, что ее жизнь не будет прежней. Вместе с тем продюсер предположила, что если бы судьба не свела ее с легендарным спортсменом, она и по сей день была бы с Биланом.

«Если бы рядом со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает. Это очень важный момент. Он красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает», — цитирует Рудковскую издание «Вокруг.tv».

Отвечая на вопрос одного из ведущих, известно ли о тех отношениях ее супругу, знаменитость уклончиво ответила, что ее муж «какой-то такой человек».

«Он меня любит, я его люблю, поэтому все хорошо. Я вообще 12 лет живу с приличным человеком, с легендой мирового спорта», — подчеркнула Рудковская.

Тандем Рудковской и Билана сложился в 2005 году. В самом начале своей карьеры певец был подопечным знаменитого и ныне покойного музыкального менеджера Юрия Айзеншписа. Когда продюсера не стало, его задачи взяла на себя Рудковская, и по сей день их сотрудничество и дружба существуют и развиваются. Домочадцы музыкального продюсера также поддерживают теплые отношения с музыкантом — именно Билан стал крестным отцом сына супругов.

Примечательно, что Рудковская и раньше продюсер делала призрачные намеки на близкие отношения с исполнителем.

«На одной из вечеринок мы с Димой вместе отдыхали. Меня тогда он очень заинтересовал как артист. Я мечтала попробовать свои силы в продюсерстве. Мы много говорили, обсуждали дела, общие интересы. — говорила Рудковская. — Пили восхитительное вино и не заметили, как наступил рассвет. А потом Дима пошел провожать меня в отель. Мы шли по набережной, и, уже подходя к гостинице, он вдруг остановился и пристально посмотрел мне в глаза: «Яна, какая же ты красивая». Я, признаться, растерялась. А он неожиданно взял и поцеловал меня. А я вдруг перестала сопротивляться».

С того дня, по ее словам, они с исполнителем стали очень близки.

Ранее в одном из интервью Билан заявил, что считает институт брака пережитком прошлого и в будущем не намерен связывать себя семейными узами. Певец также считает атавизмом всеобщий интерес общественности к личной жизни посторонних людей.

«Что должно происходить у человека, если его интересует, с кем я живу? Я считаю, что это какой-то атавизм, представлять человека с кем-то в постели, интересоваться, с кем он спит», — сказал артист, подчеркивая, что сам никогда не интересовался чьей-либо личной жизнью.

Исполнитель также признался, что его семья «никогда не хотела быть в телевизоре». «Сейчас в это сложно поверить, потому что все в него хотят. Я, наверное, пошел в своих родителей. Не люблю жить напоказ», — отметил Билан.

Кроме того, певец заверил, что его родители никогда не давили на него с просьбой завести семью и «подарить им внуков». По словам артиста, единственное, что от него хочет его семья — чтобы он был счастлив.

Ранее старшая сестра артиста проговорилась в интервью сайту kp.ru, что ей запрещено говорить журналистам что-либо про знаменитого брата. По словам Билана, ему точно также запрещено говорить о личной жизни сестры. «Нормальная договоренность», — сказал он.