Лещенко выругался матом в новой передаче Галкина

Лещенко шокировал зрителей в новой передаче Галкина

77-летний Лев Лещенко шокировал аудиторию, сказав нецензурное слово во время съемок выпуска нового шоу Максима Галкина . Телеведущий пригласил народного артиста в качестве гостя на молодежную передачу «Музыкалити» на YouТube. В определенный момент ведущий с гостями начал обсуждать стиль молодых исполнителей и их стремление усиленно материться в текстах песен.

Расчувствовавшись, Лещенко экспертно заявил — девушки любят мат, потому что уверены, что это сексуально.

«Когда девушек спрашиваешь — тебе нравится это? И они отвечают — мне *** нравится это. Есть романтика, а есть противоположность этого стиля», — описал Лещенко свои ощущения.

Сам Галкин, судя по всему, был шокирован не меньше. Он признался, что удивлен сказанным Львом Валерьяновичем словом, поэтому не может подобрать слов, чтобы развить тему.

В комментариях пользователи Сети были также шокированы матом из уст Лещенко. Они заявили, что народный артист всегда выглядит настолько интеллигентно, что далеко не каждый мог предположить, что он знает такие слова.