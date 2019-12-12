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Лещенко шокировал зрителей в новой передаче Галкина 

Teleprogramma.pro + ещё 3 44 минуты назад
Лещенко выругался матом в новой передаче Галкина
Фото: РИА Новости
77-летний Лев Лещенко шокировал аудиторию, сказав нецензурное слово во время съемок выпуска нового шоу Максима Галкина. Телеведущий пригласил народного артиста в качестве гостя на молодежную передачу «Музыкалити» на YouТube. В определенный момент ведущий с гостями начал обсуждать стиль молодых исполнителей и их стремление усиленно материться в текстах песен.
Расчувствовавшись, Лещенко экспертно заявил — девушки любят мат, потому что уверены, что это сексуально.
«Когда девушек спрашиваешь — тебе нравится это? И они отвечают — мне *** нравится это. Есть романтика, а есть противоположность этого стиля», — описал Лещенко свои ощущения.
Сам Галкин, судя по всему, был шокирован не меньше. Он признался, что удивлен сказанным Львом Валерьяновичем словом, поэтому не может подобрать слов, чтобы развить тему.
В комментариях пользователи Сети были также шокированы матом из уст Лещенко. Они заявили, что народный артист всегда выглядит настолько интеллигентно, что далеко не каждый мог предположить, что он знает такие слова.
«Мировой мужик, как ни крути», — написал один из комментаторов.
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Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Лев Лещенко , Максим Галкин
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