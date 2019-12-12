Буланова рассказала о женитьбе сына

Певица Татьяна Буланова заявила, что ее старший сын Александр сделал предложение своей девушке Ксении. Об этом сообщает «СтарХит»

«Саша несколько месяцев назад сделал предложение Ксении. Я только рада за ребят! Называю ее невесткой, очень хорошая девочка, работает в сфере благотворительности, помогает животным», — заявила певица.

По ее словам, выбор сына одобрил и его отец Николай Тагрин. Однако с датой свадьбы жених и невеста пока не определились, как и с местом ее проведения.

«Рамблер» писал, что ранее певица Татьяна Буланова заявила, что ее старший сын решил жить отдельно и переехал со своей девушкой в квартиру, которая досталось в наследство от бабушки.