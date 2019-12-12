Билан признался в фантазиях о Ветлицкой

Отвечая на вопрос, правда ли, что его эротической юношеской фантазией была певица Наталья Ветлицкая, Билан признался, что грезил об Алисе Селезневой.

«Помню, мечтал: если у меня будет дочь, назову ее Алисой. На самом деле мне просто очень нравился голос Ветлицкой. И я через голос считывал ее женственность невероятную», — рассказал он.

Дима Билан также отметил, что недавно встречался с Ветлицкой.

«Она светится, от нее идет приятная энергетика», — заявил певец.

Он также резво высказался о попытках что-то выяснить о его личной жизни.

«Что должно происходить у человека, если его интересует, с кем я живу? Я считаю, что это какой-то атавизм, представлять человека с кем-то в постели, интересоваться, с кем он спит», — подчеркнул артист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Билан рассказал об отношениях с продюсером Яной Рудковской. По словам певца, без романа не началась бы их совместная работа.