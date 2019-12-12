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Билан признался в фантазиях о Ветлицкой 

Рамблер 1 час назад
Билан признался в фантазиях о Ветлицкой
Фото: РИА Новости
Музыкант Дмитрий Билан признался, что с детства неравнодушен к героине фильма «Гостья из будущего» Алисе Селезневой и певице Наталье Ветлицкой. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».
Отвечая на вопрос, правда ли, что его эротической юношеской фантазией была певица Наталья Ветлицкая, Билан признался, что грезил об Алисе Селезневой.
«Помню, мечтал: если у меня будет дочь, назову ее Алисой. На самом деле мне просто очень нравился голос Ветлицкой. И я через голос считывал ее женственность невероятную», — рассказал он.
Дима Билан также отметил, что недавно встречался с Ветлицкой.
«Она светится, от нее идет приятная энергетика», — заявил певец.
Он также резво высказался о попытках что-то выяснить о его личной жизни.
«Что должно происходить у человека, если его интересует, с кем я живу? Я считаю, что это какой-то атавизм, представлять человека с кем-то в постели, интересоваться, с кем он спит», — подчеркнул артист.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Билан рассказал об отношениях с продюсером Яной Рудковской. По словам певца, без романа не началась бы их совместная работа.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Алиса Селезнева , Дима Билан , Наталья Ветлицкая , Дмитрий Билан , Комсомольская правда
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