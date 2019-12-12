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Общество

Чага ушла от Агутина 

Рамблер + ещё 2 57 минут назад
Чага ушла от Агутина
Фото: Instagram
Певица Элина Чага ушла от своего продюсера — певца Леонида Агутина. Об этом сообщает «СтарХит».
В 2013 году, как сообщал «Рамблер», Элина Чага принимала участие во втором сезоне телевизионного шоу «Голос». Леонид Агутин был на нем одним из наставников. Чага была одной из его подопечных. После этого певица заключила контракт с Агутиным как продюсером. Он писал для нее музыку и тексты песен. Контракт был заключен на пять лет, недавно истек и Чага решила не подписывать новый.
«Больше не хочу работать с продюсерами», — объясняет она.
По словам певицы, она выросла и хочет стать самостоятельным артистом. Более того, Чага считает, что нынешнее время такое, что сотрудничать с продюсером «неактуально».
«Артистам уже не требуется тот самый дядечка, который будет топить за свой продукт», — убеждена она.
«СтарХит» отмечает, что расставание Элины Чаги и Леонида Агутина не сопровождается скандалом в том числе по той причине, что родители певицы являются юристами. Кроме того, издание обращает внимание на то, что на протяжении последнего года в средствах массовой информации активно обсуждался вероятный роман между Агутиным и Чагой.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Леонид Агутин , StarHit
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