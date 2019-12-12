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Общество

Шепелев раскрыл причину бойкота Малахова 

Рамблер + ещё 1 31 минуту назад
Шепелев раскрыл причину бойкота Малахова
Фото: Instagram
Дмитрий Шепелев в своём YouTube-шоу «Папки» рассказал, почему в настоящее время не общается с коллегой по цеху Андреем Малаховым. Телеведущий намекнул, что разговоры с журналистом исключает его «контракт».
По данным издания Teleprogramma.pro, чёрная кошка пробежала между телеведущими после смерти Жанны Фриске. Шепелев согласился на большое интервью с Малаховым, в котором откровенно рассказал о конфликтной ситуации с родителями певицы. Неожиданностью для телеведущего стал тот факт, что впоследствии его коллега встал на сторону отца, матери и старшей сестры артистки: в одном из выпусков «Пусть говорят!» Малахов открыто заявил, что сделает всё для того, чтобы родители Фриске воссоединились с внуком. После этого считается, что Шепелев объявил ведущему ток-шоу бойкот.
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Отличные новости ☀️ Новые «ПАПКИ» 🍼 🍺 уже на канале. Герой выпуска — актер Иван Жидков @ivantsarevitch1 Разговор вышел веселый, трогательный и очень откровенный: про сына и дочь, бывших жен, жизнь после развода и, сказать прямо, трезвый взгляд на жизнь во всех смыслах этого слова. Ссылка в шапке профиля. Смотрите, подписывайтесь и пишите комменты. Ваш Кен 💙

Публикация от  Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

В выпуске YouTube-шоу «Папки» с участием актера Ивана Жидкова Шепелев намекнул, что отсутствие общения с Малаховым объясняются и другими обстоятельствами. Телеведущий заявил об этом, вспомнив, что его гость снимался в фильме под названием «Пусть говорят».
«Ты играл там персонажа по имени Андрей. Просто есть Андрей из «Пусть говорят», с которым я в принципе не могу разговаривать по контракту. И по религиозным убеждениям», — отметил Шепелев.
Ранее, как сообщал «Рамблер», отец Жанны Фриске Владимир заявил СМИ, что подозревает Шепелева в краже денег от продажи квартиры певицы в Майами, которые в качестве наследства предназначаются сыну артистки Платону. Речь идёт, по его словам, о нескольких миллионах рублей.
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Комментарии 2 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Иван Жидков , Жанна Фриске , Андрей Малахов , Дмитрий Шепелев
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