Шепелев раскрыл причину бойкота Малахова

По данным издания Teleprogramma.pro, чёрная кошка пробежала между телеведущими после смерти Жанны Фриске . Шепелев согласился на большое интервью с Малаховым, в котором откровенно рассказал о конфликтной ситуации с родителями певицы. Неожиданностью для телеведущего стал тот факт, что впоследствии его коллега встал на сторону отца, матери и старшей сестры артистки: в одном из выпусков «Пусть говорят!» Малахов открыто заявил, что сделает всё для того, чтобы родители Фриске воссоединились с внуком. После этого считается, что Шепелев объявил ведущему ток-шоу бойкот.

В выпуске YouTube-шоу «Папки» с участием актера Ивана Жидкова Шепелев намекнул, что отсутствие общения с Малаховым объясняются и другими обстоятельствами. Телеведущий заявил об этом, вспомнив, что его гость снимался в фильме под названием «Пусть говорят».

«Ты играл там персонажа по имени Андрей. Просто есть Андрей из «Пусть говорят», с которым я в принципе не могу разговаривать по контракту. И по религиозным убеждениям», — отметил Шепелев.

Ранее, как сообщал «Рамблер», отец Жанны Фриске Владимир заявил СМИ, что подозревает Шепелева в краже денег от продажи квартиры певицы в Майами, которые в качестве наследства предназначаются сыну артистки Платону. Речь идёт, по его словам, о нескольких миллионах рублей.