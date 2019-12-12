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Общество

NYT: Вайнштейн достиг предварительной сделки с обвинителями 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Вайнштейн договорился с обвинительницами о сделке
Фото: © AP Photo / Jordan Strauss
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в преступлениях сексуального характера, достиг предварительного соглашения со своими обвинителями на сумму в 25 миллионов долларов, сообщает газета New York Times со ссылкой на юристов, занимающихся переговорами.
Ранее сообщалось, что суд в Нью-Йорке увеличил с 1 до 5 миллионов долларов сумму залога для Вайнштейна.
По словам юристов, Вайнштейн и его обанкротившаяся киностудия договорились об урегулировании с десятками его предполагаемых жертв на сумму в 25 миллионов долларов. Сообщается, что по условиям этой сделки от продюсера не требуется признавать свою вину или выплачивать из личных средств какую-либо сумму своим обвинителям.
Юристы уточнили, что предложенная сделка получила предварительное одобрение всех основных сторон. Более 30 актрис и бывших сотрудников Weinstein Company, обвинявших Вайнштейна в преступлениях сексуального характера, получат выплаты.
Урегулирование требует утверждения суда и итогового подписания всеми сторонами. Предполагается, что сумма будет выплачена страховыми компаниями, представляющими бывшую киностудию Вайнштейна.
Газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что эти выплаты станут частью урегулирования общей суммой в 47 миллионов долларов, куда также войдет выплата средств некоторым кредиторам бывшей киностудии Вайнштейна.
Начало процесса по делу Вайнштейна запланировано на 6 января.
В декабре 2018 года судья в Нью-Йорке отказался принять прошение защиты Вайнштейна о закрытии процесса и снятии выдвинутых против него обвинений. В Нью-Йорке Вайнштейна обвиняют в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в сексуальных домогательствах к другой женщине в его квартире в Нью-Йорке в 2006 году. Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование.
Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анджелина Джоли , Ума Турман , Харви Вайнштейн , Эшли Джадд , Wall Street Journal , New York Times , Нью-Йорк
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