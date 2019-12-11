Ниже Лазарева: Билан не поехал к звездам «Евровидения»

Певец Дима Билан , победитель музыкального конкурса «Евровидение» 2008 года, отказался выступать на концерте звезд состязания в Амстердаме . По сообщениям СМИ, причиной стало участие в конкурсе Сергея Лазарева , дважды занимавшего на «Евровидении» третье место», а также недостаточно крупный шрифт, которым имя Билана было нанесено на афишу.

Певец Дима Билан, победивший на «Евровидении» в 2008 году, отказался от участия в большом концерте звезд международного музыкального конкурса из разных стран, который должен будет пройти в Амстердаме.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить, что Дима Билан расторг контракт и не приедет на концерт по двум причинам: во-первых, потому что он не был единственным артистом из России (который должен выступить на концерте, — прим. «Газеты.Ru»), а во-вторых — потому что его имя на афише было недостаточно крупным», — процитировал организаторов портал oikotimes.com.

Помимо Билана, в объявленном концерте также было заявлено участие Сергея Лазарева. Оба артиста известны тем, что дважды участвовали в «Евровидении» — Билан в 2006 и 2008 годах, а Лазарев в 2016 и 2019 годах. При этом Лазарев оба раза занял третье место, а Билан смог стать единственным победителем конкурса из России.

При этом на афише мероприятия имя Лазарева написано крупным шрифтом и находится в верхнем блоке выступающих артистов, а имя Билана — в общем, расположенном ниже.

Концертный директор артиста Дмитрий Бушуев подтвердил изданию «Подъем», что Билан отказался от выступления в Амстердаме, однако по другим причинам: «Мы бред какого-то трехкопеечного портала никак не комментируем. Это какой-то сборный концерт где-то в Амстердаме. Да, он посвящен „Евровидению“, но это просто какое-то коммерческого мероприятие со съемкой телеканала какого-то европейского. Предложение принять участие было, мы отказались по своим, другим причинам».

Сам Билан позднее прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Там не были выполнены определенные условия, и у нас поменялись планы», — приводит его слова Super.ru.

Он также отметил, что изначально речь шла о приглашении на концерт «победителей „Евровидения“, который постепенно стал сборным концертом участников разных лет.

Ситуацию прокомментировала также и продюсер артиста Яна Рудковская , которая пояснила, что из-за ошибки организаторов в день концерта Билан выступит на другом мероприятии.

»Организаторы действительно не выполнили условия наши, обещали, но не сделали, Дима туда не едет. Выполнили — поехали бы! Сейчас уже у Димы другие планы», — сказала она.

Рудковская подчеркнула, что «не совсем понимает», какой статус имеет заявленный концерт и связан ли он официально с самим конкурсом.

В октябре этого года Билан допустил возможность того, что он в третий раз отправится на «Евровидение» представлять Россию. Об этом исполнитель сказал в эфире шоу «Алена, блин!», где поддержал систему национального отбора, которая позволяет зрителям выбрать участника конкурса вместо специальной комиссии.

«Если, например, народное голосование, то, может быть, у меня есть какой-то лимит, [чтобы] без него обойтись, если я поеду в третий раз. Я вот зрителям закидываю. Посмотрим, чего забегать?» — заявил Билан.

Он также предположил, что стал единственным российским конкурсантом, которому улыбнулась удача, благодаря «совпадению и совокупности многих факторов».

«Многие считают, что это, конечно, и второй раз, и забыться не успел, и это было ярко. Это никуда не убрать — это действительно было ярко. Балерина из рояля — вообще разрыв сознания. Я думаю, что с этим тоже связано, ведь люди голосуют. Сейчас уже в данном контексте, кроме как на фарт… Потому что совокупность — вот это и есть, когда совпадают все эти [факторы] То есть это должно совпасть все», — сказал он.

Ранее, комментируя выступление Лазарева на «Евровидении» в Тель-Авиве, Билан написал в своем Instagram, что испытывает к тому колоссальное уважение за проявленное усердие: «Уверен, что для тебя это всего лишь небольшая ступенька к себе, потому как ветра и направление ветров меняются каждый день, есть только один путь — расти в собственном профессионализме, не в угоду публике, хотя это тоже важно».

Говоря о словах своего подопечного о желании в третий раз поехать на «Евровидение», Рудковская назвала их «только мечтами», однако заметила, что у Билана они иногда сбываются.