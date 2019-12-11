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«Женское счастье»: как живет после тюрьмы звезда «Дома-2» 

Рамблер 1 час назад
Как живет после тюрьмы звезда «Дома-2»
Фото: @dashkonastya
Starhit рассказал читателям о том, как сложилась жизнь бывшей звезды «Дома-2» Анастасии Дашко. После участия в телепроекте девушка несколько лет провела в исправительной колонии за мошенничество.
Дашко покинула «Дом-2» в 2008 году. После участия в телепроекте девушка занялась бизнесом. Как сообщал «Рамблер», впоследствии она попала под пристальное внимание правоохранителей. Дашко, пользуясь своей популярностью, пообещала поставить компании строительные материалы по предоплате, но, получив деньги, перестала отвечать на звонки.
Ущерб был оценён в сумму более 3 миллионов рублей. Звезду телешоу признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к трём годам заключения в исправительной колонии. Дашко освободилась в 2015 году.
Сегодня бывшая участница «Дома-2» вполне успешная бизнесвумен, заявил СМИ ее друг, владелец салона красоты Стас Кутыгин. Она занимает пост заместителя директора логистической компании в Екатеринбурге.
«У Насти сейчас все просто замечательно. В работе очень успешна. Живет в Екатеринбурге, но иногда приезжает в Челябинск, чтобы увидеться с друзьями», — отметил приятель Дашко.
В личной жизни девушки тоже полный порядок. Она замужем, родила двух сыновей: Клима и Луку.
«Настя — очень хороший человек, она и мама замечательная. У нее сейчас совершенно новая жизнь, поэтому и с журналистами она общаться не хочет», — резюмировал Кутыгин.
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Комментарии 1 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Дашко , ФСИН , StarHit
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