«Женское счастье»: как живет после тюрьмы звезда «Дома-2»

Дашко покинула «Дом-2» в 2008 году. После участия в телепроекте девушка занялась бизнесом. Как сообщал «Рамблер», впоследствии она попала под пристальное внимание правоохранителей. Дашко, пользуясь своей популярностью, пообещала поставить компании строительные материалы по предоплате, но, получив деньги, перестала отвечать на звонки.

Ущерб был оценён в сумму более 3 миллионов рублей. Звезду телешоу признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к трём годам заключения в исправительной колонии. Дашко освободилась в 2015 году.

Сегодня бывшая участница «Дома-2» вполне успешная бизнесвумен, заявил СМИ ее друг, владелец салона красоты Стас Кутыгин. Она занимает пост заместителя директора логистической компании в Екатеринбурге.

«У Насти сейчас все просто замечательно. В работе очень успешна. Живет в Екатеринбурге, но иногда приезжает в Челябинск, чтобы увидеться с друзьями», — отметил приятель Дашко.

В личной жизни девушки тоже полный порядок. Она замужем, родила двух сыновей: Клима и Луку.