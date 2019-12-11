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Бывший муж Началовой рассказал о состоянии их общей дочери 

Рамблер 54 минуты назад
Алдонин рассказал о состоянии дочери Началовой
Фото: Газета.ру
Футболист Евгений Алдонин рассказал, как поддерживает 13-летнюю дочь Веру после смерти ее матери, певицы Юлии Началовой.
«Раньше периодически забирал из школы. Сейчас постоянно. Одно дело видеться в каникулы, а сейчас каждый день. Гораздо больше общаемся с дочкой. Ребенок как губка впитывает в себя все. Надо больше уделять этому времени. Он будет меньше чувствовать себя одиноким и брошенным», — сказал Алдонин в интервью Youtube-шоу «ОтцыFrovka».
По его словам, и он, и его супруга Ольга стараются окружить Веру любовью и заботой, чтобы она не чувствовала себя сиротой. Алдонин отметил, что внешне Вера кажется обычным ребенком.
«Вера очень хорошо держится. Может, держит в себе и не показывает. Либо до конца не осознает, что произошло», — сказал он.
Футболист отметил, что дочь серьезно занимается музыкой, поет и играет на фортепиано, а недавно стала победительницей престижного музыкального конкурса.
Евгений Алдонин и Юлия Началова были женаты с 2006 по 2011 годы. У Алдонина также есть 3-летний сын и новорожденная дочь от второго брака. Певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца, вызванной воспалительным процессом.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Евгений Алдонин
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