Крид и Тимати поделили деньги и помирились

Еще не забыто скандальное расставание Егора Крида с компанией Тимати . И вот на тусовке по случаю дня рождения Эмина Агаларова публика удивлением наблюдала, как бывшие враги мило и непринужденно общаются.

Как оказалось, дьявол кроется в финансах. Только сейчас, благодаря утечке данных, стало известно, как на самом деле расстались Black Star и Крид, — рассказывают 7 дней.

В СМИ попали черновики документов и переписка между действующими лицами. Как ни странно, помимо людей, имеющих непосредственное отношение к Black Star, в ней принимает участие продюсер Иосиф Пригожин

Так вот, Егора «выпустили на свободу» задорого — за 102 млн рублей. Компания получила также исключительные права на все музыкальные произведения, созданные во время контракта. Криду же досталась лицензия на их использование.

Но финансовые обязательства Егора перед Тимати на самом деле не столь серьезны. 52 миллиона «списали» в счет тех денег, которые была должна выплатить певцу Black Star.

Оставшуюся сумму компания получит от использования бэк-каталога Крида. Причем доходы будут делиться пополам.

Так что стороны, оказывается, в итоге пришли к соглашению. И повода для взаимной нелюбви больше нет — вполне можно общаться. Как ни в чем не бывало.

Как сообщал «Рамблер», Эмин Агаларов шумно отпраздновал свое 40-летие. На свой день рождения певец пригласил весь московский бомонд.

В числе почетных гостей оказалась и верхушка BlackStar, включая Тимати. Пришел на праздник и экс-участник лейбла Егор Крид.