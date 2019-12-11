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Шаляпин назвал причину разрыва с экс-женой Джигарханяна 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Шаляпин назвал причину разрыва с Виталиной
Фото: @vitalinaromanovskaya
Певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей женой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
В интервью «Комсомольской правде» он отметил, что причиной разрыва отношений стали обиды, недопонимание и нежелание давать ложные надежды.
«С горечью хочу признаться, что наши сложные и неординарные отношения с Виталиной подошли к концу. В том, что так произошло, мы виноваты, пожалуй, оба. Слишком многое из-за привычки к публичности выставляли напоказ, слишком сильно играли чувствами на публику», — заявил певец.
По его словам, несмотря на то, что их встречи с Виталиной Цымбалюк-Романовской «были счастливыми», между ними скопилось «слишком много недопонимания и обид».
«Я чувствую, что не в силах оправдать надежды Виталины. (…) Не хочу больше портить ей жизнь, не хочу дарить бесплодные надежды, отнимать у неё попусту драгоценное время и искренне желаю ей встретить такого человека, который сможет сделать её по-настоящему счастливой», — подчеркнул Шаляпин.
«Рамблер» писал, что ранее в эфире шоу «На самом деле» Прохор Шаляпин заявил, что их отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской «приостановлены» и «зашли в тупик». Однако позднее стало известно, что паре подарили путевку на курорт Хайнань на новогодние праздники.
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Комментарии 3 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян , Комсомольская правда
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