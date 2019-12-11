Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы

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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы 

Lenta.ru 1 час назад
Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте, посвященном поддержке артистки.
В публикации отмечается, что в преддверии праздников лучше думать о хорошем и избегать негатива.
«Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: "Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе". А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию», — говорится в посте.
К нему также прикреплены скриншоты сообщений в СМИ, в которых содержится информация о том, что Заворотнюк навсегда останется парализованной. Представители актрисы подчеркнули, что не будут комментировать ее состояние.
Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщил, что из-за онкологического заболевания всю правую часть тела артистки парализовало.
«Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — заявил собеседник издания.
У 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.
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Комментарии 6 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк
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