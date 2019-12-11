Рудковская объяснила отказ Билана от «Евровидения»

Певец Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения» в Амстердаме из-за того, что организаторы мероприятия не выполнили ряд требуемых условий. Об этом заявила продюсер Билана Яна Рудковская.
«Организаторы действительно не выполнили условия наши, обещали, но не сделали», — объяснила изданию Super Яна Рудковская.
Продюсер отметила, что в дату проведения концерта звезд «Евровидения», 15 декабря, у Билана уже запланировано другое мероприятие — выступление на благотворительном балу модели Натальи Водяновой для особенных детей. При этом Рудковская заявила, что не совсем понимает, имеет ли шоу какой-либо статус и официальное отношение к самому «Евровидению».
Дима Билан стал победителем конкурса «Евровидение» в 2008 году. Известно, что на концерте звезд «Евровидения» из российских исполнителей выступит певец Сергей Лазарев, который в 2019 году занял третье место в конкурсе. Ранее портал Oikotimes со ссылкой на организаторов концерта сообщил о том, что Билан отказался от участия в концерте звезд 15 декабря не только из-за того, что его имя на афише было напечатано слишком мелким шрифтом, но и потому, он будет не единственным представителем России, передает «Национальная служба новостей».