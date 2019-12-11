Сына Плющенко возмутила организация шоу в Будапеште

Александр Плющенко рассказал подписчикам, что вместе со своим отцом откатал «Tango Amore под скрипку Страдивари».

«Жаль, что музыку поставили long версию и прожекторами светили так, что даже снимать было сложно! Мама очень негодовала по этому поводу, да и от меня всем досталось. Я очень возмущался в конце», — написал юный фигурист орфография и пунктуация автора сохранены).

Он также подчеркнул, что несмотря на все сложности получил удовольствие, «боролся за каждый прыжок и ни разу не упал».

В комментариях к записи поклонники попросили Александра Плющенко не расстраиваться и пожелали ему успехов.