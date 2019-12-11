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Сына Плющенко возмутила организация шоу в Будапеште 

Рамблер 30 минут назад
Сына Плющенко возмутила организация шоу в Будапеште
Фото: Instagram
Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр написал в своем Instagram, что «очень возмущался» из-за того, что на шоу в Будапеште поставили не ту музыку, а глаза «слепили» включённые повсюду прожекторы.
Александр Плющенко рассказал подписчикам, что вместе со своим отцом откатал «Tango Amore под скрипку Страдивари».
«Жаль, что музыку поставили long версию и прожекторами светили так, что даже снимать было сложно! Мама очень негодовала по этому поводу, да и от меня всем досталось. Я очень возмущался в конце», — написал юный фигурист орфография и пунктуация автора сохранены).
Он также подчеркнул, что несмотря на все сложности получил удовольствие, «боролся за каждый прыжок и ни разу не упал».
В комментариях к записи поклонники попросили Александра Плющенко не расстраиваться и пожелали ему успехов.
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Комментарии 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Александр Плющенко , Евгений Плющенко , Будапешт
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