Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Донбасс выдвинул Украине ультиматум
Донбасс выдвинул Украине ультиматум
В мире
В России предотвращен теракт
В России предотвращен теракт
Происшествия
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Общество
Найден исчезнувший российский катер
Найден исчезнувший российский катер
Происшествия

Оскорбление и клевета: Петросян о своей женитьбе 

Рамблер 52 минуты назад
Оскорбление и клевета: Петросян о своей женитьбе
Фото: Instagram
Издевательства СМИ над комиком Евгением Петросяном — позор, непристойность, оскорбления и клевета. Об этом он сам заявил в своем инстаграме.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой. В это постыдное для российских СМИ время я побывал на настоящем театральном празднике. В моей памяти сохранились выдающиеся спектакли русского театра. Сегодня этот список пополнил «Ревизор» в Театре О. Табакова, поставленный режиссёром Сергеем Газаровым. Много я видел «Ревизоров», этот, пожалуй, самый выдающийся! Как я рад, что сегодня театр рождает явление. Постановка, актеры, художник оказались на такой высоте, когда можно сказать, что они всё сделали на уровне самого Николая Васильевича. Спектаклем правила ирония, филигранная эксцентрика, доводящая зрителей до гомерического смеха. Огромное количество находок на один квадратный сантиметр, неожиданных решений всех классических эпизодов пьесы. При этом глубина гоголевского смеха явственно ощущается, перекидываясь намеком на современную жизнь. Я редко даю такое определение, но сегодня я хочу это сделать: гениальный Владимир Машков в роли Городничего. Хлестаков — 20-летний Владислав Миллер. Удивительный и обаятельный. И дальше я перечислю многих актеров, которые создали потрясающую галерею гоголевских персонажей: Сергей Угрюмов (Ляпкин-Тяпкин), Александр Марин (Бобчинский-Добчинский), Александр Фисенко (Земляника), Виталий Егоров (Гибнер), Сергей Беляев (Осип). Яна Сексте (Анна Андреевна), Наталья Качалова (Мария Антоновна) — в сцене вместе с ними комедия дребезжала от восторга зрителей. К сожалению, всех артистов здесь не перечислишь, они все великолепны! От всей души поздравляю театр с грандиозной премьерой, которая войдёт яркой страницей в историю нашего Театра!Браво! На видио фрагментик восторженного спитча Г. Б. Волчек, который она произнесла в конце при всех зрителях и актёрах, стоящих на сцене. Чрезвычайно редко такое бывает! @teatr_tabakova #театртабакова #ревизор #владимирмашков #вечервкругудрузей #вечервтеатре #сергейжорин #евгенийпетросян #петросян #народныйартист

Публикация от  Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

На днях, как сообщал «Рамблер», анонимный друг Петросяна заявил журналистам, что 74-летний комик женился на своей 30-летней возлюбленной Татьяне Брухуновой. Бракосочетание якобы имело место в начале декабря. Тогда Петросян отказался комментировать эту информацию в беседе с представителями прессы, а сегодня днем высказался в своем инстаграме.
«СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой», — написал он, назвав нынешнее время постыдным для российских средств массовой информации.
Этими словами Петросян сопроводил снимок, на котором запечатлен с адвокатом Сергеем Жориным. Не исключено, что таким образом он намекнул о намерении обратиться в суд в связи с обвинениями, которые выдвинул в публикации, — обвинениями в оскорблениях и клевете.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Комментарии 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Жорин , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс выдвинул Украине ультиматум
Донбасс выдвинул Украине ультиматум 513
В России предотвращен теракт
В России предотвращен теракт 517
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Скончалась автор легендарной радиопередачи 33
Найден исчезнувший российский катер
Найден исчезнувший российский катер 1
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки 52
Видео
Руки-Базуки накопил на квартиру в Москве
00:51
Руки-Базуки накопил на квартиру в Москве
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания готовившего теракт в Мурманске
00:11
Опубликовано видео задержания готовившего теракт в Мурманске
Происшествия
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
00:27
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
Происшествия
Опубликовано видео уничтожения цели ракетой «Калибр»
00:43
Опубликовано видео уничтожения цели ракетой «Калибр»
Оружие
Опубликовано видео неудачного побега убийцы из зала суда
01:52
Опубликовано видео неудачного побега убийцы из зала суда
Происшествия
Магия чисел Фибоначчи
06:35
Магия чисел Фибоначчи
Наука и техника
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
01:28
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
Происшествия
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение