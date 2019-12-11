Оскорбление и клевета: Петросян о своей женитьбе

Издевательства СМИ над комиком Евгением Петросяном — позор, непристойность, оскорбления и клевета. Об этом он сам заявил в своем инстаграме.

На днях, как сообщал «Рамблер», анонимный друг Петросяна заявил журналистам, что 74-летний комик женился на своей 30-летней возлюбленной Татьяне Брухуновой. Бракосочетание якобы имело место в начале декабря. Тогда Петросян отказался комментировать эту информацию в беседе с представителями прессы, а сегодня днем высказался в своем инстаграме.

«СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой», — написал он, назвав нынешнее время постыдным для российских средств массовой информации.