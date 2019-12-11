Руки-Базуки накопил на квартиру в Москве

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Руки-Базуки рассказал, как заработал на квартиру в Москве 

Рамблер + ещё 2 44 минуты назад
Блогер Кирилл Терешин, ставший популярным под прозвищем Руки-Базуки, в интервью YouTube-шоу «Тиффани Картье Бугатти» рассказал, как смог заработать деньги, чтобы купить квартиру в Москве. По словам «синтолового качка», ему пришлось долго и упорно работать.
Терешин подчеркнул, что вопреки слухам, ему столичную квартиру никто не покупал, он заработал на неё сам.
«Никто не скидывался. Заработал честным трудом. Надо видео делать, больше треша», — заявил Руки-Базуки.
Он также отметил, что копил пожертвования от подписчиков и гонорары от рекламных контрактов.
Примечательно, что в кадре Терешин появился в неизменном виде — с огромными руками. Ранее, как сообщал «Рамблер», блогер решился на удаление искусственных бицепсов. 14 ноября он опубликовал в сториз Instagram видео, на котором показал свои руки после операции. При этом визуально «базуки» никак не изменились. Журналисты предположили, что новость об операции была фейком, чтобы в очередной раз привлечь внимание.
Комментарии 1 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Квартира в Москве , Кирилл Терешин , Москва
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