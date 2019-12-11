Руки-Базуки накопил на квартиру в Москве

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Донбасс выдвинул Украине ультиматум
Донбасс выдвинул Украине ультиматум
В мире
В России предотвращен теракт
В России предотвращен теракт
Происшествия
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Общество
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Криминал

«Надо треш-видео делать». Руки-Базуки рассказал, как скопил на квартиру в Москве 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Российский блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, рассказал, как ему удалось скопить деньги и купить квартиру в Москве. Напомним, в октябре Терёшин дебютировал в смешанных единоборствах, проиграв другому блогеру Олегу Монголу, который победил соперника в поединке по альтернативным правилам MMA.
«Никто не скидывался. Заработал честным трудом. Надо видео делать, больше треша», — сказал Терёшин в интервью YouTube-каналу «Тиффани Картье Бугатти».
Осторожно, в видео присутствуют нецензурные изображения и ненормативная лексика!
Также блогер всё же признался, что зарабатывал на пожертвованиях подписчиков и рекламных контрактах.
Напомним, ранее 23-летнему Терёшину, который раздувал бицепсы при помощи самодельного синтола с вазелином, провели первую операцию из нескольких запланированных. Блогер рассказал, что на полное удаление синтола потребуется полтора года, но намекнул, что в будущем ещё что-то сделает со своими бицепсами.
Чемпионат.com: последние новости
Э. Запашный: расстроили люди, которые тиражируют дерьмо Э. Запашный: расстроили люди, которые тиражируют дерьмо Руки-Базуки показал руки после операции. Они не изменились. Видео Руки-Базуки показал руки после операции. Они не изменились. Видео «ПСЖ» — «Галатасарай», 11 декабря, прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Галатасарай», 11 декабря, прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Квартира в Москве , Кирилл Терешин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс выдвинул Украине ультиматум
Донбасс выдвинул Украине ультиматум 308
В России предотвращен теракт
В России предотвращен теракт 483
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Скончалась автор легендарной радиопередачи 23
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки 29
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео 211
Видео
Руки-Базуки накопил на квартиру в Москве
00:51
Руки-Базуки накопил на квартиру в Москве
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания готовившего теракт в Мурманске
00:11
Опубликовано видео задержания готовившего теракт в Мурманске
Происшествия
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
00:27
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
Происшествия
Опубликовано видео уничтожения цели ракетой «Калибр»
00:43
Опубликовано видео уничтожения цели ракетой «Калибр»
Оружие
Магия чисел Фибоначчи
06:35
Магия чисел Фибоначчи
Наука и техника
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
01:28
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
Происшествия
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение