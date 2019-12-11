Заворотнюк получила новый «статус» на Украине

«Игра престолов» и « Владимир Зеленский » — самые популярные поисковые запросы украинцев в поисковой системе Google в 2019 году. Об этом со ссылкой на данные одноименной, Google, американской корпорации сообщает «Интерфакс-Украина».

Не так давно, как сообщал «Рамблер», Google обнародовала итоги 2019 года на Украине. Согласно им, популярнейшим поисковым запросом с территории этой страны стал запрос «Игра престолов». Вслед за ним расположился запрос «Владимир Зеленский», а вслед за именем украинского президента — имя российской певицы Юлии Началовой.