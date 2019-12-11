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Заворотнюк получила новый «статус» на Украине 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Заворотнюк получила новый «статус» на Украине
Фото: ТАСС
«Игра престолов» и «Владимир Зеленский» — самые популярные поисковые запросы украинцев в поисковой системе Google в 2019 году. Об этом со ссылкой на данные одноименной, Google, американской корпорации сообщает «Интерфакс-Украина».
Не так давно, как сообщал «Рамблер», Google обнародовала итоги 2019 года на Украине. Согласно им, популярнейшим поисковым запросом с территории этой страны стал запрос «Игра престолов». Вслед за ним расположился запрос «Владимир Зеленский», а вслед за именем украинского президента — имя российской певицы Юлии Началовой.
Кроме того, часто в этом году украинцы искали через Google информацию о президентских выборах в своей стране, экс-президенте Украины Петре Порошенко, российской актрисе Анастасии Заворотнюк, местной певице Марув и американской певице Билли Айлиш, фильмах «Джокер» и «Мстители: Финал», сериале «Чернобыль» и конкурсе «Евровидение».
«Традиционно люди на Украине больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой», — отмечает директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Билли Айлиш , Анастасия Заворотнюк , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Google , Интерфакс
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