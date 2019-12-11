Избитая Башаровым жена вернулась к актеру 

Бывшая жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова, которая развелась с ним из-за систематических побоев, снова живет с артистом под одной крышей. Об этом сам Башаров проговорился в интервью «Известиям».
В декабре прошлого года, как ранее сообщал «Рамблер», брат Шевырковой Фёдор без согласия сестры, рассказал СМИ о том, что Башаров сломал жене нос. Якобы женщина обратилась в больницу и всю ночь провела в травмпункте вместе с матерью.
Позже мужчина заявил, что его сестра решила не писать заявление в полицию и «спустить дело на тормозах». Фёдор пояснил, что актёр не первый раз поднимает руку на свою жену.
Шевыркова поначалу отрицала избиение мужем, но впоследствии информация о побоях всплыла при оформлении развода супругов. В прессе появлялись слухи о том, что женщина якобы шантажировала актера подачей заявления в полицию и таким образом добилась дарственной на квартиру.
В актуальном интервью «Известиям» Башаров сообщил, что несмотря на прошлые разногласия в настоящее время они с Шевырковой живут вместе.
«Мы с супругой Елизаветой Шевырковой прожили пять лет без штампа, потом поставили его и через полгода подали на развод. Сейчас продолжаем жить вместе без всякого штампа», — подчеркнул артист.