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Социология

«Хочется учиться, жить, любить»: «обидчик» Шурыгиной о жизни после тюрьмы 

Рамблер 1 час назад
Насильник Шурыгиной рассказал о жизни после тюрьмы
Фото: скриншот "Первый канал"
Сергей Семёнов — молодой человек, который отбыл наказание за изнасилование Дианы Шурыгиной, в интервью изданию Starhit рассказал, как его жизнь складывается после освобождения. Парень нашёл девушку, устроился работать таксистом, а в свободное время занимается правозащитной практикой.
Семёнов признался, что после выхода из тюрьмы переехал из родного Ульяновска в более крупную Самару. При этом долгое время устроить свою жизнь у него не получалось из-за судимости.
«Людям с тюремным прошлым найти хорошую работу почти невозможно. Я несколько месяцев был в поиске, а потом стал таксистом. Меня эта работа полностью устраивала: можно и график самому выбирать, и степень нагрузки», — заявил молодой человек.
При этом Семёнов отметил, что параллельно зарабатыванию денег он старается помогать парням, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, как когда-то он сам. «Обидчик» Шурыгиной старается предавать неоднозначные дела огласке.
«Недавно снимали ролик для канала на YouTube про парня из Нижнего Новгорода. Его тоже обвинили в изнасиловании. Когда уже вернулись из командировки поняли, что многое не сняли и не рассказали, но видео все равно выпустим, ведь у парня скоро апелляция, ему нужна поддержка», — пояснил он.
Семёнов уверяет, что в настоящее время его жизнь кипит: ему приходится работать с утра до ночи. Молодому человеку хочется верить, что все плохое осталось позади.
«Знаете, я прошел через самый настоящий ад, на этот путь ушло почти три года моей жизни. Теперь хочется наверстать все, что я упустил. Хочется учиться, жить, любить. Этим и буду заниматься», — резюмировал Семёнов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Диана Шурыгиной развелась с мужем, телеоператором Андреем Шляниным, который подозревал молодую супругу в неверности. При этом девушка отметила, что причиной разлада в семье стало ее нежелание иметь детей. В настоящее врем Шурыгиной встречается с миллионером Денисом Ребровым.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Диана Шурыгина , Сергей Семенов , Самара , Ульяновск
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