Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Нормандский саммит": Меркель признала победу Путина
"Нормандский саммит": Меркель признала победу Путина
Политика
Украине напомнили о «долгах Януковича»
Украине напомнили о «долгах Януковича»
Политика
ЧП в Керченском проливе: Украину не хотят защищать
ЧП в Керченском проливе: Украину не хотят защищать
Конфликты
В РФ предрекли «генеральное сражение XXI века»
В РФ предрекли «генеральное сражение XXI века»
Армия

Автор музыки к «Шерлоку Холмсу» поведал о войне за недвижимость в центре Москвы 

Lenta.ru 40 минут назад
Дашкевич поведал о войне за недвижимость в «доме ста роялей»
Фото: РИА Новости
Владимир Дашкевич — создатель знаменитой музыки к циклу фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — встал на защиту интересов композиторов, пытающихся отстоять исторические помещения в «доме ста роялей» в центре столицы. Об этом музыкант рассказал «Московскому комсомольцу».
Отсудить квадратные метры у музыкантов пытаются жители дома, расположенного по адресу Брюсов переулок, 8/10. С момента постройки здания в 1956-м часть помещений в нем были отданы Дому композиторов. При этом ордеры оформили не на все квадратные метры — долгие годы музыканты занимали комнаты без документов. В спорных кабинетах на первом этаже дома в разное время трудились Дмитрий Шостакович, Микаэл Таривердиев, Раймонд Паулс, Александра Пахмутова и другие знаменитости.
По словам Дашкевича, жители дома, объединившиеся в ЖСК «Кооператив педагогов Московской консерватории», претендуют на эти помещения. Они планируют, в том числе, получить права на мемориальный кабинет композитора Тихона Хренникова.
Слушание по делу о борьбе за квадратные метры уже началось в Арбитражном суде столицы. Композиторы намерены настаивать на том, что ЖСК давно пропустил срок исковой давности и потому не может переоформить «музыкальную» недвижимость в свою собственность. Цена вопроса, как отмечает «Московский комсомолец», велика — спорные квадратные метры, предположительно, стоят около двух миллионов долларов (127 миллионов рублей).
«Дом ста роялей» изначально предназначался советской музыкальной интеллигенции. По соседству, в Газетном переулке, также было возведено здание для проживания композиторов и исполнителей, но в нем, в отличие от «коллеги» в Брюсовом переулке, не было административных помещений — только квартиры.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Последние новости
Трамп оценил встречу с Лавровым Трамп оценил встречу с Лавровым Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Раймонд Паулс , Дмитрий Шостакович , Шерлок Холмс , Микаэл Таривердиев , Владимир Дашкевич , Александра Пахмутова , Тихон Хренников , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нормандский саммит»: Меркель признала победу Путина
«Нормандский саммит»: Меркель признала победу Путина 175
Украине напомнили о «долгах Януковича»
Украине напомнили о «долгах Януковича» 10
ЧП в Керченском проливе: Украину не хотят защищать
ЧП в Керченском проливе: Украину не хотят защищать 352
В РФ предрекли «генеральное сражение XXI века»
В РФ предрекли «генеральное сражение XXI века» 123
Корабль РФ заподозрили в охоте за авианосцем США
Корабль РФ заподозрили в охоте за авианосцем США 238
Видео
Магия чисел Фибоначчи
06:35
Магия чисел Фибоначчи
Наука и техника
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
Происшествия Криминал
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
00:48
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение