Дашкевич поведал о войне за недвижимость в «доме ста роялей»

Автор музыки к «Шерлоку Холмсу» поведал о войне за недвижимость в центре Москвы

Владимир Дашкевич — создатель знаменитой музыки к циклу фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — встал на защиту интересов композиторов, пытающихся отстоять исторические помещения в «доме ста роялей» в центре столицы. Об этом музыкант рассказал «Московскому комсомольцу».

Микаэл Таривердиев, Раймонд Паулс, Отсудить квадратные метры у музыкантов пытаются жители дома, расположенного по адресу Брюсов переулок, 8/10. С момента постройки здания в 1956-м часть помещений в нем были отданы Дому композиторов. При этом ордеры оформили не на все квадратные метры — долгие годы музыканты занимали комнаты без документов. В спорных кабинетах на первом этаже дома в разное время трудились Дмитрий Шостакович Александра Пахмутова и другие знаменитости.

По словам Дашкевича, жители дома, объединившиеся в ЖСК «Кооператив педагогов Московской консерватории», претендуют на эти помещения. Они планируют, в том числе, получить права на мемориальный кабинет композитора Тихона Хренникова

Слушание по делу о борьбе за квадратные метры уже началось в Арбитражном суде столицы. Композиторы намерены настаивать на том, что ЖСК давно пропустил срок исковой давности и потому не может переоформить «музыкальную» недвижимость в свою собственность. Цена вопроса, как отмечает «Московский комсомолец», велика — спорные квадратные метры, предположительно, стоят около двух миллионов долларов (127 миллионов рублей).

«Дом ста роялей» изначально предназначался советской музыкальной интеллигенции. По соседству, в Газетном переулке, также было возведено здание для проживания композиторов и исполнителей, но в нем, в отличие от «коллеги» в Брюсовом переулке, не было административных помещений — только квартиры.