«Волосы цвета урины»: Волочкова сменила прическу

Анастасия Волочкова решила кардинально изменить прическу. Об этом танцовщица рассказала своим подписчикам в Instagram, которые неоднозначно оценили результат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 10 Дек 2019 в 8:51 PST Несколько постов, посвящённых походу балерины бьюти-салон, появились 11 декабря. На одном из них артистка изображена в кресле парикмахера в процессе наведения красоты.

«А мы с моим стилистом Ликой наводим красоту, красим и лечим мои три волосинки», — подписала публикацию Волочкова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

В следующем посте https://www.instagram.com/p/B55yZGEofk6 танцовщица продемонстрировала полученный результат. При этом если сама форма прически вполне удовлетворила поклонников, то цвет волос вызвал вопросы.

«Боже мой, Настя что с вами сделали? Это что за цвет волос?» — ужаснулась пользовательница под ником anzhela_style. «Цвет урины по моему называется», — ответила ma.ke1746. «Ужасный цвет!Скажите стилисту чтобы учила правила нейтрализации», — посвоетовала melenalena2008. «Гидроперидом покрасили?))))» — сыронизировала petuhovak.

«Рамблер» писал, что ранее пользователи Instagram обрушились с критикой на Волочкову, похваставшуюся, что сбросила лишний вес. Подписчики звезды не оценили внешний вид балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера.