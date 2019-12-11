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«Волосы цвета урины»: Волочкова сменила прическу 

Рамблер + ещё 3 5 минут назад
«Волосы цвета урины»: Волочкова сменила прическу
Фото: @volochkova_art
Анастасия Волочкова решила кардинально изменить прическу. Об этом танцовщица рассказала своим подписчикам в Instagram, которые неоднозначно оценили результат.
Несколько постов, посвящённых походу балерины бьюти-салон, появились 11 декабря. На одном из них артистка изображена в кресле парикмахера в процессе наведения красоты.
«А мы с моим стилистом Ликой наводим красоту, красим и лечим мои три волосинки», — подписала публикацию Волочкова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
В следующем посте https://www.instagram.com/p/B55yZGEofk6 танцовщица продемонстрировала полученный результат. При этом если сама форма прически вполне удовлетворила поклонников, то цвет волос вызвал вопросы.
«Боже мой, Настя что с вами сделали? Это что за цвет волос?» — ужаснулась пользовательница под ником anzhela_style. «Цвет урины по моему называется», — ответила ma.ke1746. «Ужасный цвет!Скажите стилисту чтобы учила правила нейтрализации», — посвоетовала melenalena2008. «Гидроперидом покрасили?))))» — сыронизировала petuhovak.
«Рамблер» писал, что ранее пользователи Instagram обрушились с критикой на Волочкову, похваставшуюся, что сбросила лишний вес. Подписчики звезды не оценили внешний вид балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера.
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Комментарии 12 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес
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