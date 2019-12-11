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Политика

«Три волосинки»: Волочкова удивила поклонников новой прической 

Vse42.ru + ещё 2 1 час назад
«Три волосинки»: Волочкова удивила новой прической
Фото: Instagram
Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова выложила на соей странице в соцсети фото, на котором показала свою новую прическу. Поклонники артистки удивились таким преображением.
Накануне Анастасия Волочкова поделилась в своем официальном Instagram-аккаунте с подписчиками новой прической. Артистка позирует на кадре в парикмахерском кресле одного из московских салонов красоты. Балерина не изменила своему стилю платиновой блондинки и оставила тот же цвет волос, а вот стрижку все же немного исправила.
В подписи к посту артистка сообщила, что она вместе со своим стилистом "наводит красоту". Как отметила танцовщица, они красят и лечат "три волосинки" знаменитости.
— Радуемся общению в обновленном салоне красоты, — подытожила Волочкова.
Позже артистка показала результат своих стараний. Она опубликовала снимок с получившимся образом. На кадре артистка позирует рядом с новогодней елкой в темных классических джинсах, черной блузе и кремовой парке с белым мехом. Под фото танцовщица напомнила, что совсем недавно успешно состоялась премьера ее спектакля, после чего она пригласила всех своих поклонников на новое представление.
Пользователи Сети активно высказывали свое мнение по поводу нового образа знаменитости. Многие поклонники артистки написали, что им очень нравятся изменения во внешности балерины. Но были и те, кто заявил, что артистке не подходит выбранный цвет волос.
-"Боже мой, Настя что с вами сделали? Это что за цвет волос?", "Ужасный цвет! Скажите стилисту чтобы учила правила нейтрализации", "Настя, вам бы чуть более холодный оттенок сделать, будет лучше, этот желтоват", — высказались фолловеры.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Анастасия Волочкова поделилась в своем блоге новым снимком, на который пользователи Сети отреагировали негативными комментариями. Однако на этот раз именитая танцовщица не стала отмалчиваться и ответила обидчикам.
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Комментарии 3 
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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