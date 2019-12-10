Дана Борисова рассказала о ребенке от Панина

Бывшая телезвезда Дана Борисова , прошедшая борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью, даже вернувшись к нормальной жизни не может избавиться от скандального флера и теперь любое появление блондинки на экране провоцирует поток сплетен о ней.

Недавно, к примеру, Дана приняла участие в посвященном косметологии YouTube-шоу «На игле», запущенном Алексеем Паниным

Как водится, не обошлось без фотосессии с эпатажным артистом, превратившимся в продюсера.

Вроде бы ничего особенного, но народ тут же вцепился в Борисову — теперь все уверены, что у них с актером роман. Более того, особо внимательные углядели, что у телеблондинки округлился живот, и пришли к выводу, что она беременна от Панина.

Впрочем, ведущая постаралась все перевести в шутку и со смехом опровергла слухи, заверив, что вовсе не носит ребенка от Алексея.

«Видела его пару раз в жизни!», — написала она и поставила хохочущий смайлик.

Сам Панин отреагировал на сплетни бурно, заявив, что едва знаком с Даной, и обозвав российские СМИ «дном».

Для соцсетей, впрочем, реакция обоих предполагаемых любовников стала лишним доказательством их тайной связи.