Чехову поругали за непристойное поведение в святом месте

Телеведущая Анфиса Чехова сейчас проводит отпуск в арабском государстве Оман . Российская знаменитость примерила традиционный для местных жителей наряд, за что получила шквал недовольных возгласов в свой адрес.

Чехова посетила действующую Большую мечеть Султана Кабуса. Для появления в святом для мусульман месте теледива приобрела длинное арабское женское платье с рукавами и платок, чтобы укрыть голову.

В просторных залах звезда устроила настоящую фотосессию. В своем Instagram она похвасталась тем, как ей идет образ, и предложила подписчикам оценить его по шкале от одного до десяти.

Некоторым пользователям сети такая просьба показалась неуместной.

"Странно оценивать Луки в мечети… но это только мое мнение, мне просто кажется туда немного не за луками приходят ", — такой комментарий написала одна из подписчиц под фото Анфисы.

Ей сразу же поступил ответ.