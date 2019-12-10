Чехову поругали за непристойное поведение в святом месте 

Телеведущая Анфиса Чехова сейчас проводит отпуск в арабском государстве Оман. Российская знаменитость примерила традиционный для местных жителей наряд, за что получила шквал недовольных возгласов в свой адрес.
Чехова посетила действующую Большую мечеть Султана Кабуса. Для появления в святом для мусульман месте теледива приобрела длинное арабское женское платье с рукавами и платок, чтобы укрыть голову.
В просторных залах звезда устроила настоящую фотосессию. В своем Instagram она похвасталась тем, как ей идет образ, и предложила подписчикам оценить его по шкале от одного до десяти.
Некоторым пользователям сети такая просьба показалась неуместной.
"Странно оценивать Луки в мечети… но это только мое мнение, мне просто кажется туда немного не за луками приходят ", — такой комментарий написала одна из подписчиц под фото Анфисы.
Ей сразу же поступил ответ.
"Странно, что верующие мусульмане подходили ко мне и говорили, как мне идет наряд, стало быть оценивали мой образ, и их это нисколько не смущало. А странным это показалось только вам. Хотя вы, судя по всему, даже не мусульманка", — высказала свое мнение ведущая.