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Алибасов прокомментировал нападки на Ротару 

Вечерняя Москва 1 час назад
Алибасов прокомментировал нападки на Ротару
Фото: Вечерняя Москва
И россиянам, и украинцам надо «смотреть на мир свежими, добрыми и открытыми глазами». Об этом заявил продюсер Бари Алибасов, комментируя нападки на вновь выступающую в России певицу Софию Ротару.
— Осуждать решение Софии Ротару вернуться на российскую сцену могут только дураки. Дураков, конечно, более чем достаточно. Вы что думаете, страна состоит только из умных людей? — сказал продюсер.
Алибасов подчеркнул, что и россияне и украинцы являются «советскими людьми с одной историей», выросшими в среде, где не было никаких границ.
— Наша история — выше любой политики, — заявил он в интервью ФАН.
Продюсер также рассказал, что в какой-то момент даже хотел жениться на Ротару, и они собирались вместе пойти в ЗАГС. Но этого не случилось из-за плотного гастрольного графика группы «На-На». Алибасов сделал певице предложение и уехал на девять месяцев. По его словам, их разлучили «белые медведи» — ведь группа гастролировала в «самых северных поселениях планеты».
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Теги:
Шоу-бизнес , София Ротару , Бари Алибасов
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