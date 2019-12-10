Алибасов прокомментировал нападки на Ротару

— Осуждать решение Софии Ротару вернуться на российскую сцену могут только дураки. Дураков, конечно, более чем достаточно. Вы что думаете, страна состоит только из умных людей? — сказал продюсер.

Алибасов подчеркнул, что и россияне и украинцы являются «советскими людьми с одной историей», выросшими в среде, где не было никаких границ.

— Наша история — выше любой политики, — заявил он в интервью ФАН.

Продюсер также рассказал, что в какой-то момент даже хотел жениться на Ротару, и они собирались вместе пойти в ЗАГС. Но этого не случилось из-за плотного гастрольного графика группы «На-На». Алибасов сделал певице предложение и уехал на девять месяцев. По его словам, их разлучили «белые медведи» — ведь группа гастролировала в «самых северных поселениях планеты».