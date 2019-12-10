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Политика

Салтыкова встала на сторону Шепелева в конфликте с родителями Фриске 

Рамблер 28 минут назад
Салтыкова встала на сторону Шепелева
Фото: РИА Новости
Певица Ирина Салтыкова в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» поддержала Дмитрия Шепелева в его конфликте с родителями Жанны Фриске. Артистка заявила, что ближайшие родственники умершей от рака звезды «могут быть не правы».
Салтыкова назвала Шепелева «хорошим парнем», который ведёт себя «очень достойно», выслушивая «злобные высказывания в свой адрес». При этом певица недоумевает, откуда берётся «озлобленность» вокруг телеведущего, который воспитывает сына и делает карьеру.
«Столько вокруг историй, когда мужчины не хотят знать своих детей, не платят алименты! А тут мы видим обратный пример: Дима Шепелев — заботливый, любящий отец», — заявила Салтыкова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», отец Жанны Фриске Владимир заявил СМИ, что подозревает Шепелева в краже денег от продажи квартиры певицы в Майами, которые в качестве наследства предназначаются сыну артистки Платону.
«Допускаю, что родители Жанны могут быть не правы. Но это чужая семья, чужие противоречия. Зачем публике лезть в этот конфликт?» — задалась вопросом Салтыкова.
При этом, по ее словам, однозначно утверждать, кто прав в конфликте нельзя, поскольку «виноваты всегда две стороны».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Дима Шепелев , Ирина Салтыкова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Комсомольская правда
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