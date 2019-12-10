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Егор Крид переборщил с фотошопом и помолодел на 10 лет 

Popcake.tv 1 час назад
Егор Крид переборщил с фотошопом и помолодел на 10 лет
Фото: Popcake.tv
Красавчик и сердцеед Егор Крид снова оказался в центре внимания! Но вот на этот раз обсуждать молодого человека решили с негативной стороны. Что же произошло?
Напомним, что не так давно музыкант стал участником программы «Вечерний Ургант» на Пером Канале, во время которой он охотно рассказывал Ивану Урганту о своём творчестве, дальнейших планах и о многом другом.
Казалось бы, что всё нормально, но вот поклонников музыканта очень огорчила фотография, которую Егор выложил из гримерки в свой Instagram.
«Егор, ты явно переборщил с фотошопом. Тебе тут как будто 15, лучше не делай так больше», — пишут поклонники.
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Теги:
Шоу-бизнес , Крид , Иван Ургант
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