Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Запад отреагировал на встречу Путина и Зеленского
Пока вы не уснули: Запад отреагировал на встречу Путина и Зеленского
В мире
Кремль высказался об инциденте с Зеленским и Лавровым
Кремль высказался об инциденте с Зеленским и Лавровым
Политика
"Не надо кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
"Не надо кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
В мире
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
Политика

«Она плачет»: Боня задумалась о переезде в другую страну из-за дочери 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Боня задумалась о переезде в другую страну из-за дочери
Фото: globallookpress.com
Виктория Боня многим знакома еще по телепроекту «Дом-2». Сейчас она является телеведущей, моделью и бьюти-блогером. Более того, девушка воспитывает дочку Анджелину от своего бывшего гражданского мужа Алекса Смерфита. Долгое время русская красавица жила в Монако, так как там ее наследница могла в любой момент пообщаться с папой, но в конце этого лета Боня переехала жить в Лондон. Она вместе с ребенком обосновалась в роскошном доме, где уже не раз принимала гостей.
Ранее Боня отмечала, что ее дочка теперь ходит в частную престижную школу, где за пропуски детей штрафуют. Она очень хочет, чтобы ее наследница получила престижное образование, поэтому заранее задумывается о будущем. Более того, светская львица признавалась, что в Англии у девочки будет больше возможности заниматься своим хобби — конным спортом. Однако в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro знаменитость призналась, что, скорее всего, не задержится в столице Великобритании.
«Мы устроились вроде бы, но моей дочери абсолютно не нравится Лондон. Она говорит, что его ненавидит. Я безумно надеюсь, что ее позиция поменяется на этот счет, но жутко она его не любит, этот Лондон. Я так понимаю, что ей тяжело не только поменять атмосферу, друзей, школу, дом и все такое, но и плюс еще тут серость, холод и угрюмость. А я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив», — пояснила Виктория.
По словам телеведущей, сама она может привыкнуть к любому климату, потому что жила даже в Сибири. Пока девушка выделила год на принятие окончательного решения.
«Она просто плачет, не хочет возвращаться. Когда едет к папе, то потом не хочет возвращаться», — отметила Боня.
«Не хочу, чтобы был ажиотаж. Сейчас все начнут писать об этом. Мы просто думаем, у нас есть в планах место и сами понимаете, что решение я принимаю не одна. У Анджелины есть отец, и мы принимаем совместные решения», — подчеркнула модель.
Виктория не стала называть место, куда возможно переедет жить. Она не стала скрывать, что выберет скорее всего теплую страну с пальмами.
«Либо Монако, либо Лос-Анджелес. Мы думаем», — призналась звезда.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Teleprogramma.pro: последние новости
«Это верх невоспитанности»: Ивлеева рассердилась на подписчиков за вопрос о беременности «Это верх невоспитанности»: Ивлеева рассердилась на подписчиков за вопрос о беременности «Серьезные проблемы в будущем»: Сябитова прокомментировала новый брак Петросяна «Серьезные проблемы в будущем»: Сябитова прокомментировала новый брак Петросяна «Мои возможности исчерпаны»: Андрей Малахов покидает проект «СтарХит» «Мои возможности исчерпаны»: Андрей Малахов покидает проект «СтарХит»
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Монако
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль высказался об инциденте с Зеленским и Лавровым
Кремль высказался об инциденте с Зеленским и Лавровым 27
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова 901
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе 669
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение 609
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые 19
Видео
Кремль высказался об инциденте с Зеленским и Лавровым
00:48
Кремль высказался об инциденте с Зеленским и Лавровым
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика Статьи
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
Происшествия Криминал
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
00:48
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
В мире Политика
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
01:41
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
Армия Оружие
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
00:39
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение