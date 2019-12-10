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«Им вертели»: Лоза «проехался» по Лужкову 

Рамблер 43 минуты назад
«Им вертели»: Лоза «проехался» по Лужкову
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro прокомментировал информацию о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Певец подчеркнул, что личность «такого масштаба» нельзя оценивать однозначно.
По словам Лозы, он встречался с Лужковым в неформальной обстановке: играл с ним в футбол, сидел за одним столом, но никогда не имел с ним деловых отношений.
«Он (был) такой компанейский душа-парень. Он стихи писал. Я над ним часто хохотал, потому что он путался в значимости денежных купюр. Он говорил, что деньги в руках не держал», — заявил музыкант.
При этом артист подчеркнул, что Лужков «был вынужден лицемерить». В пример Лоза привёл случай, когда, будучи мэром, он «вышел и сказал на публике, что самое значимое событие в жизни Москвы — это день рождения директора Черкизона».
«Стало понятно, что он не начальник Москвы. Им вертели более серьезные структуры, потому что когда мэр Москвы говорит, что главная шишка столицы — директор рынка, то ясно, что не он главный», — отметил Лоза.
Юрий Лужков, как ранее сообщал «Рамблер», скончался в возрасте 83 лет в мюнхенской клинике во время операции на сердце — не приходя в сознание. По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Общество , Юрий Лоза , Юрий Лужков
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