«Им вертели»: Лоза «проехался» по Лужкову

По словам Лозы, он встречался с Лужковым в неформальной обстановке: играл с ним в футбол, сидел за одним столом, но никогда не имел с ним деловых отношений.

«Он (был) такой компанейский душа-парень. Он стихи писал. Я над ним часто хохотал, потому что он путался в значимости денежных купюр. Он говорил, что деньги в руках не держал», — заявил музыкант.

При этом артист подчеркнул, что Лужков «был вынужден лицемерить». В пример Лоза привёл случай, когда, будучи мэром, он «вышел и сказал на публике, что самое значимое событие в жизни Москвы — это день рождения директора Черкизона».

«Стало понятно, что он не начальник Москвы. Им вертели более серьезные структуры, потому что когда мэр Москвы говорит, что главная шишка столицы — директор рынка, то ясно, что не он главный», — отметил Лоза.

Юрий Лужков, как ранее сообщал «Рамблер», скончался в возрасте 83 лет в мюнхенской клинике во время операции на сердце — не приходя в сознание. По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.