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Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста 

Рамблер 1 час назад
Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста
Фото: Instagram
На проведении ДНК-теста своему сыну настаивала бывшая жена Мухаммада V Оксана Воеводина, чтобы доказать, что она была верна супругу. Однако суд ей отказал, сообщает Telegram-канал Mash.
«Рамблер» писал, что о скандальном расставании бывшего короля и «Мисс Москва» стало известно в январе 2019 года. В июле СМИ сообщили, что пара официально развелась. При этом Мухаммад V не признал сына Воеводиной своим.
Воеводина потребовала оставить ей дом в Лондоне, квартиру в Москве и выделить два миллиона в месяц на содержание ребёнка. При этом, для того, чтобы доказать, что ребёнок общий, модель обратилась в суд с требованием обязать Мухаммада V сдать ДНК-тест, сообщает Telegram-канал.
Однако, по данным Mash, «заявление ей вернули уже через пару дней». После чего Оксана Воеводина подала жалобу на определение суда.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Оксана Воеводина
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