Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста

На проведении ДНК-теста своему сыну настаивала бывшая жена Мухаммада V Оксана Воеводина , чтобы доказать, что она была верна супругу. Однако суд ей отказал, сообщает Telegram-канал Mash.

«Рамблер» писал, что о скандальном расставании бывшего короля и «Мисс Москва» стало известно в январе 2019 года. В июле СМИ сообщили, что пара официально развелась. При этом Мухаммад V не признал сына Воеводиной своим.

Воеводина потребовала оставить ей дом в Лондоне, квартиру в Москве и выделить два миллиона в месяц на содержание ребёнка. При этом, для того, чтобы доказать, что ребёнок общий, модель обратилась в суд с требованием обязать Мухаммада V сдать ДНК-тест, сообщает Telegram-канал.

Однако, по данным Mash, «заявление ей вернули уже через пару дней». После чего Оксана Воеводина подала жалобу на определение суда.