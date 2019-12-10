«Мне неприятно смотреть на это кошачье хозяйство»: Ургант о выставке в Екатеринбурге

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале высмеял то, что на выставленных в Екатеринбурге картинах у обнаженных женщин были прикрыты интимные места. Об этом сообщает «Ура.ру».

На днях, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в галерее искусств в Екатеринбурге были выставлены картины, на которых были изображены обнаженные женщины. При этом их интимные места были заклеены полосками бумаги по настоянию организаторов мероприятия.

Позже один из организаторов Андрей Чайников объяснил, что такое решение было принято по той причине, что возрастной ценз выставки 0+, поэтому ее посещали дети. Родители некоторых из них выразили «пожелание», чтобы интимные места на картинах были прикрыты, а организаторы прислушались.

В ходе недавнего эфира «Вечернего Урганта» ведущий шоу пошутил на эту тему — о том, что инцидент имел место в рамках акции «Екатеринбург без гениталий» (намек на известный екатеринбургский фонд «Город без наркотиков»), и о том, что бумагой было прикрыто то, благодаря чему дети возраста 0+ питаются.