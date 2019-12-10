Пригожин не поверил в смерть Лужкова

Пригожин отказался верить в смерть Лужкова

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет в мюнхенской клинике во время операции на сердце, не приходя в сознание. По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.

«Да быть такого не может. Мы были, конечно, знакомы лично. Он был очень хорошим хозяйственником. Очень грустно. Он очень хороший человек», — заявил СМИ Иосиф Пригожин.

По словам продюсера, Лужков «много чего сделал для Москвы», подчеркнув тем не менее, что экс-мэр допускал и «странные поступки». Пригожин отметил, что последний раз видел бывшего градоначальника в октябре на спектакле «Дон Карлос» в Большом театре.