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Пригожин отказался верить в смерть Лужкова 

Рамблер + ещё 1 54 минуты назад
Пригожин не поверил в смерть Лужкова
Фото: РИА Новости
Иосиф Пригожин в разговоре с корреспондентом издания Teleprogramma.pro заявил, что не верит в смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Продюсер отметил, что совсем недавно виделся с экс-градоначальником в Большом театре.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет в мюнхенской клинике во время операции на сердце, не приходя в сознание. По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.
«Да быть такого не может. Мы были, конечно, знакомы лично. Он был очень хорошим хозяйственником. Очень грустно. Он очень хороший человек», — заявил СМИ Иосиф Пригожин.
По словам продюсера, Лужков «много чего сделал для Москвы», подчеркнув тем не менее, что экс-мэр допускал и «странные поступки». Пригожин отметил, что последний раз видел бывшего градоначальника в октябре на спектакле «Дон Карлос» в Большом театре.
Юрий Лужков занимал пост мэра столицы с 1992 по 2010 год. Сегодня нынешний глава Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о его смерти и выразил соболезнования родным и близким.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Общество , Юрий Лужков , Сергей Собянин , Иосиф Пригожин
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