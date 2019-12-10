Суд РФ не захотел связываться с экс-королем Малайзии

Российский суд решил не связываться с экс-королем Малайзии

Экс-жене султана Мухаммада V Оксане Воеводиной вернули заявление, в котором она просила суд обязать ее бывшего супруга сдать тест на ДНК. В ответ Володина подала жалобу на решение суда, сообщает издание Mash.

ДНК-тест необходим «мисс Москва-2015» для доказательства верности супругу, с которым она разошлась летом этого года после непродолжительной совместной жизни. Причиной для развода послужили подозрения со стороны монаршьей особы.

При разводе столичная королева красоты потребовала оставить ей дом в Лондоне, квартиру в Москве и выделять 2 миллиона рублей на содержание ребенка.

«За кого она меня принимает, за Билла Гейтса? Леон в следующем году поступает в Итонский колледж (частная британская школа для мальчиков) — или на что нужны такие огромные суммы денег для маленького ребенка?» — негодовал султан.

Похоже, что получив отказ, красавица решила зайти с другой стороны, надавить на отцовские чувства и доказать, что деньги ей все-таки нужны.