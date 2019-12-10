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Российский суд решил не связываться с экс-королем Малайзии 

Экспресс газета 3 часа назад
Суд РФ не захотел связываться с экс-королем Малайзии
Фото: РИА Новости
Экс-жене султана Мухаммада V Оксане Воеводиной вернули заявление, в котором она просила суд обязать ее бывшего супруга сдать тест на ДНК. В ответ Володина подала жалобу на решение суда, сообщает издание Mash.
ДНК-тест необходим «мисс Москва-2015» для доказательства верности супругу, с которым она разошлась летом этого года после непродолжительной совместной жизни. Причиной для развода послужили подозрения со стороны монаршьей особы.
При разводе столичная королева красоты потребовала оставить ей дом в Лондоне, квартиру в Москве и выделять 2 миллиона рублей на содержание ребенка.
«За кого она меня принимает, за Билла Гейтса? Леон в следующем году поступает в Итонский колледж (частная британская школа для мальчиков) — или на что нужны такие огромные суммы денег для маленького ребенка?» — негодовал султан.
Похоже, что получив отказ, красавица решила зайти с другой стороны, надавить на отцовские чувства и доказать, что деньги ей все-таки нужны.
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Теги:
Шоу-бизнес , Билл Гейтс , Оксана Воеводина , Малайзия
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