Лопырева резко ответила Собчак

Модель Виктория Лопырева упрекнула телеведущую Ксению Собчак в разжигании "информационной войны".
В Instagram девушка отреагировала на пост Собчак о том, что она якобы вышла замуж за предпринимателя Игоря Булатова из-за денег и разведется, как только узнает, что они кончились.
"Мы молоды, полны сил и на жизнь заработаем, а вот сделают ли вас затраченные усилия здоровыми и счастливыми? Большой вопрос", — написала посол чемпионата мира по футболу 2018 года.
5 февраля 35-летняя Виктория Лопырева впервые стала мамой. Модель родила сына от экс-зятя президента компании "Ташир" Самвела Карапетяна, бизнесмена Игоря Булатова. О свадьбе Виктории Лопыревой и Игоря Булатова стало известно несколько дней назад.