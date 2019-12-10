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Лопырева резко ответила Собчак на упреки в браке по расчету 

Газета.Ru 2 часа назад
Лопырева резко ответила Собчак
Фото: РИА Новости
Модель Виктория Лопырева упрекнула телеведущую Ксению Собчак в разжигании "информационной войны".
В Instagram девушка отреагировала на пост Собчак о том, что она якобы вышла замуж за предпринимателя Игоря Булатова из-за денег и разведется, как только узнает, что они кончились.
"Мы молоды, полны сил и на жизнь заработаем, а вот сделают ли вас затраченные усилия здоровыми и счастливыми? Большой вопрос", — написала посол чемпионата мира по футболу 2018 года.
5 февраля 35-летняя Виктория Лопырева впервые стала мамой. Модель родила сына от экс-зятя президента компании "Ташир" Самвела Карапетяна, бизнесмена Игоря Булатова. О свадьбе Виктории Лопыревой и Игоря Булатова стало известно несколько дней назад.
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Теги:
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Самвел Карапетян , Виктория Лопырева
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