Лопырева резко ответила Собчак на упреки в браке по расчету

В Instagram девушка отреагировала на пост Собчак о том, что она якобы вышла замуж за предпринимателя Игоря Булатова из-за денег и разведется, как только узнает, что они кончились.

"Мы молоды, полны сил и на жизнь заработаем, а вот сделают ли вас затраченные усилия здоровыми и счастливыми? Большой вопрос", — написала посол чемпионата мира по футболу 2018 года.