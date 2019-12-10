Ради бургерной Тимати изуродовали особняк

Стало известно об изуродованном ради бургерной Тимати особняке

Саратове историческое здание 1890 года постройки — выявленный объект культурного наследия — пострадало в ходе его адаптации под бургерную сети Black Star Burger, развиваемой при участии российского рэпера Тимати . Старинный особняк изуродовали, утверждает «СарИнформ».

Как отмечает издание, одноэтажный особняк, расположенный на пересечении улиц Чапаева и Киселева, изменился до неузнаваемости. Здание выкрасили в серый цвет, фундамент покрыли черной краской. На фасаде появился ряд из восьми кондиционеров, на входе — пластиковая белая дверь.

На доме также появилась вывеска Black Star Burger, фирменный шрифт и расположение которой, по мнению редакции «СарИнформа», неудачно гармонируют с архитектурными решениями самого объекта.

«Остается загадкой, почему муниципальные власти позволяют любому вновь вошедшему арендатору помещений в Саратове творить беспредел и проводить ремонт строений, которые формируют облик города, на свое усмотрение. Учитывалось ли на этапе подготовки к ремонту мнение экспертов и краеведов, неизвестно», — резюмируют журналисты.

В июне 2019-го в Тюмени четыре девушки пострадали в давке за бесплатными бургерами от Тимати. Девушкам стало плохо на открытии кафе Black Star Burger на Цветном бульваре в центре города. Одна из пострадавших была беременна.