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Стало известно об изуродованном ради бургерной Тимати особняке 

Lenta.ru 2 часа назад
Ради бургерной Тимати изуродовали особняк
Фото: РИА Новости
В Саратове историческое здание 1890 года постройки — выявленный объект культурного наследия — пострадало в ходе его адаптации под бургерную сети Black Star Burger, развиваемой при участии российского рэпера Тимати. Старинный особняк изуродовали, утверждает «СарИнформ».
Как отмечает издание, одноэтажный особняк, расположенный на пересечении улиц Чапаева и Киселева, изменился до неузнаваемости. Здание выкрасили в серый цвет, фундамент покрыли черной краской. На фасаде появился ряд из восьми кондиционеров, на входе — пластиковая белая дверь.
На доме также появилась вывеска Black Star Burger, фирменный шрифт и расположение которой, по мнению редакции «СарИнформа», неудачно гармонируют с архитектурными решениями самого объекта.
«Остается загадкой, почему муниципальные власти позволяют любому вновь вошедшему арендатору помещений в Саратове творить беспредел и проводить ремонт строений, которые формируют облик города, на свое усмотрение. Учитывалось ли на этапе подготовки к ремонту мнение экспертов и краеведов, неизвестно», — резюмируют журналисты.
В июне 2019-го в Тюмени четыре девушки пострадали в давке за бесплатными бургерами от Тимати. Девушкам стало плохо на открытии кафе Black Star Burger на Цветном бульваре в центре города. Одна из пострадавших была беременна.
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Теги:
Шоу-бизнес , Тимати , Саратов
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