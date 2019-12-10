Степаненко продолжит судиться с Петросяном после женитьбы 

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» прокомментировала информацию о женитьбе бывшего мужа на молодой возлюбленной Татьяне Брухуновой. Артистка пожелала молодоженам счастья, но подчеркнула, что на процесс по разделению имущества это обстоятельство никак не повлияет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что в начале декабря 74-летний Евгений Петросян узаконил отношения с директором своего театра эстрадных миниатюр 30-летней Татьяной Брухуновой. Отмечалось, что косвенные доказательства прошедшего торжества молодожёны выставили на своих страницах в Instagram. Так Брухунова опубликовала снимок букета, который журналисты назвали «свадебным». При этом Петросян параллельно своей возлюбленный выложил пост о том, что познакомился с цветочным бизнесом: в прессе предположили, что юморист просто выбирал своей молодой жене подарок.
66-летняя Елена Степаненко в разговоре с журналистом «КП» отметила, что до сих пор судится с бывшим мужем по поводу совместно нажитого имущества.
«Пускай живут счастливо в конце концов. А наше судебное дело будет идти своим чередом. Как скажет суд, так и будет. Пусть будут счастливы», — отметила юмористка.