Степаненко продолжит судиться с Петросяном после женитьбы

Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что в начале декабря 74-летний Евгений Петросян узаконил отношения с директором своего театра эстрадных миниатюр 30-летней Татьяной Брухуновой. Отмечалось, что косвенные доказательства прошедшего торжества молодожёны выставили на своих страницах в Instagram. Так Брухунова опубликовала снимок букета, который журналисты назвали «свадебным». При этом Петросян параллельно своей возлюбленный выложил пост о том, что познакомился с цветочным бизнесом: в прессе предположили, что юморист просто выбирал своей молодой жене подарок.

66-летняя Елена Степаненко в разговоре с журналистом «КП» отметила, что до сих пор судится с бывшим мужем по поводу совместно нажитого имущества.