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В Москве найден мертвым основатель «Круизеров» 

Рамблер 59 минут назад
В Москве найден мертвым основатель «Круизеров»
Фото: ВКонтакте
Рок-музыкант Сергей Подкорытов-Курганский найден мертвым в Москве. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».
53-летний Подкорытов-Курганский был, как сообщал «Рамблер», певцом, поэтом и композитором-аранжировщиком, уроженцем Кургана. Вчера он был найден мертвым в Москве — в квартире на Шереметьевской улице, Северо-восточный административный округ, которой владел. Рокер умер по причине острой сердечной недостаточности. «МК» отмечает, что эта информация предварительная.
Подкорытов-Курганский был выпускником факультета эстрадно-джазового вокала Свердловского музыкального училища имени Чайковского и музыкального факультета Московского педагогического государственного университета, участником музыкальной группы «Эдельвейс», основателем группы «Круизеры», концертным директором группы «Круиз», лауреатом телевизионного конкурса молодых исполнителей «Юрмала».
Согласно сведениям из открытых источников, Подкорытов-Курганский на протяжении 24 лет давал уроки вокала в студиях, частные уроки — на протяжении 28 лет, а среди его учеников — солистка Мариинского театра оперы и балета, руководители студий эстрадного творчества в Кургане и Екатеринбурге, солист и клавишник профессиональной группы и финалистка одного из телепроектов.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Московский комсомолец , Москва
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