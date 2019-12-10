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Телефон, сумочка, перцовый баллончик: Савичева рассказала, без чего не выходит на улицу 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Савичева рассказала, без чего не выходит на улицу
Фото: РИА Новости
Певица Юлия Савичева в Instagram рассказала, без каких вещей она не выходит на улицу. Исполнительница, к примеру, не может жить без телефона. По ее словам, без него она чувствует себя неполноценно.
«Зато проще стало отдыхать — ты просто выключаешь телефон и все! Нервная система не одобряет, зато совесть спокойна», — сказала Юлия Савичева.
Также на улице ее не удастся встретить без сумочки. В ней, как правило, лежит как раз телефон. По словам исполнительницы, муж уже давно грозится продать всю ее коллекцию сумочек. Она. что неудивительно, резко против этого.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Что-то давно не было от меня топов 😉, поэтому решила разбить на два поста. Сегодняшний — о том, без чего я не могу обойтись в течение дня. Будет интересно почитать ваши ответы на вопрос: «Без каких вещей вы не выходите на улицу?». Поехали! 1. Телефон. Да, банально, знаю, но согласитесь, сегодня без телефона ты чувствуешь себя совершенно неполноценно. Зато проще стало отдыхать — ты просто выключаешь телефон и все! 😂 Нервная система не одобряет, зато совесть спокойна. 2. Обеззараживающий гель для рук. Давно себя приучила протирать руки спиртовым гелем от микробов. В дороге незаменимая вещь, особенно если негде помыть руки. Пофигисты смеются, знакомые врачи одобрительно кивают. 3. Сумочка. Любая. Даже пусть там просто лежит гель и телефон, но сумка обязана быть! Девочки одобрительно кивают, муж грозится продать всю коллекцию 🤣. 4. Специальный перцовый баллончик, подаренный мне отставным военным. По его описанию, страшная штука, но надеюсь использовать не доведется. Все больше переживают, как бы я себя не заперцевала, а не за мою безопасность 🤣 5. Ибупрофен, аспирин, натуральная слеза. Ну тут все просто — я люблю лечить окружающих. 😆 В следующем посте расскажу о топ-5 вещах, взять с собой которые я всегда забываю, из-за чего всегда мучаюсь, но продолжаю забывать. 😁 Теперь читаю ваши топы👇

Публикация от  Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

Кроме того, звезда носит в сумочке специальный перцовый баллончик. Когда-то давно ей подарил его отставной военный.
«По его описанию, страшная штука, но надеюсь использовать не доведется. Все больше переживают, как бы я себя не заперцевала, а не за мою безопасность», — заметила исполнительница.
Также Юлия Савичева кладет в сумочку, когда выходит из дома обеззараживающий гель для рук и таблетки. Любопытно, что певица пообещала в ближайшее время рассказать о вещах, которые все время забывает брать с собой, но они ей очень всегда нужны.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Юлия Савичева
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