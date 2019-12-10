Савичева рассказала, без чего не выходит на улицу

«Зато проще стало отдыхать — ты просто выключаешь телефон и все! Нервная система не одобряет, зато совесть спокойна», — сказала Юлия Савичева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Что-то давно не было от меня топов 😉, поэтому решила разбить на два поста. Сегодняшний — о том, без чего я не могу обойтись в течение дня. Будет интересно почитать ваши ответы на вопрос: «Без каких вещей вы не выходите на улицу?». Поехали! 1. Телефон. Да, банально, знаю, но согласитесь, сегодня без телефона ты чувствуешь себя совершенно неполноценно. Зато проще стало отдыхать — ты просто выключаешь телефон и все! 😂 Нервная система не одобряет, зато совесть спокойна. 2. Обеззараживающий гель для рук. Давно себя приучила протирать руки спиртовым гелем от микробов. В дороге незаменимая вещь, особенно если негде помыть руки. Пофигисты смеются, знакомые врачи одобрительно кивают. 3. Сумочка. Любая. Даже пусть там просто лежит гель и телефон, но сумка обязана быть! Девочки одобрительно кивают, муж грозится продать всю коллекцию 🤣. 4. Специальный перцовый баллончик, подаренный мне отставным военным. По его описанию, страшная штука, но надеюсь использовать не доведется. Все больше переживают, как бы я себя не заперцевала, а не за мою безопасность 🤣 5. Ибупрофен, аспирин, натуральная слеза. Ну тут все просто — я люблю лечить окружающих. 😆 В следующем посте расскажу о топ-5 вещах, взять с собой которые я всегда забываю, из-за чего всегда мучаюсь, но продолжаю забывать. 😁 Теперь читаю ваши топы👇
«По его описанию, страшная штука, но надеюсь использовать не доведется. Все больше переживают, как бы я себя не заперцевала, а не за мою безопасность», — заметила исполнительница.