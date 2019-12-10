Телефон, сумочка, перцовый баллончик: Савичева рассказала, без чего не выходит на улицу

Певица Юлия Савичева в Instagram рассказала, без каких вещей она не выходит на улицу. Исполнительница, к примеру, не может жить без телефона. По ее словам, без него она чувствует себя неполноценно.

«Зато проще стало отдыхать — ты просто выключаешь телефон и все! Нервная система не одобряет, зато совесть спокойна», — сказала Юлия Савичева.

Также на улице ее не удастся встретить без сумочки. В ней, как правило, лежит как раз телефон. По словам исполнительницы, муж уже давно грозится продать всю ее коллекцию сумочек. Она. что неудивительно, резко против этого.

Кроме того, звезда носит в сумочке специальный перцовый баллончик. Когда-то давно ей подарил его отставной военный.

«По его описанию, страшная штука, но надеюсь использовать не доведется. Все больше переживают, как бы я себя не заперцевала, а не за мою безопасность», — заметила исполнительница.

Также Юлия Савичева кладет в сумочку, когда выходит из дома обеззараживающий гель для рук и таблетки. Любопытно, что певица пообещала в ближайшее время рассказать о вещах, которые все время забывает брать с собой, но они ей очень всегда нужны.