Шатунов против Разина: звезды пообещали компромат друг на друга

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов пообещал рассказать всю правду о продюсере коллектива Андрее Разине . В ответ последний заявил, что не станет скрывать сенсационные подробности, касающиеся жизни и творчества его бывшего подопечного.

На соей странице в Instagram Шатунов опубликовал пост о том, что недавно принял участие в записи программы на канале «Россия 1».

«Смотрите мое эксклюзивное интервью, которое я дал Андрею Малахову. Вся правда о Разине», — написал певец (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

По данным издания Teleprogramma.pro, Андрей Разин отреагировал на заявление артиста. Продюсер отметил, что готов поделиться с общественностью сенсациями не только о Шатунове.

«Скоро вы тоже узнаете всю правду об этих двух людях, а также обо всех, кто принимал участие в этой передаче. Ждите сенсационное признание от Андрея Разина», — приводит издание слова музыкального деятеля.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Андрей Разин заявил, что экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов сам отказался исполнять старые песни, так как «их перерос». Впоследствии стало известно, что права на исполнение хитов коллектива продюсер продал компании «Честная музыка», с которой позже начал судиться Шатунов. В иске шла речь о правах на фонограммы, а также о действиях компании в отношении объектов, которые, по мнению певца, ей не принадлежат.