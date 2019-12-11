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В мире

Грета Тунберг стала «человеком года» по версии журнала Time 

Российская Газета + ещё 51 4 часа назад
Грета Тунберг стала «человеком года» по версии журнала Time
Фото: Российская Газета
Грета Тунберг заняла первую строчку престижного рейтинга журнала Time, став «самым влиятельным человеком года» по версии американского издания.
"Экоактивистка Грета Тунберг сумела превратить неясные опасения в отношении будущего нашей планеты в международное движение за глобальные изменения", — объяснили свой выбор в редколлегии журнала.
В гонке за первое место 16-летняя шведская школьница обошла президента США Дональда Трампа, спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, основателя Facebook Марка Цукерберга, а также лидера КНР Си Цзиньпиня. Как сообщается, она стала самой молодой, кто получил это почетное звание за 92-летнюю историю журнала.
Грета Тунберг получила известность в сентябре этого года после речи в ООН, в которой она обвинила мировых лидеров стран в отсутствии политической воли для борьбы с загрязнением атмосферы. Ее слова имели широкий общественный резонанс и вызвали ожесточенные споры, в том числе в России.
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Теги:
Шоу-бизнес , Телевидение , Ситуация в мире , Грета Тунберг , Марк Цукерберг , Дональд Трамп , ООН , Конгресс США , Журнал Time
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