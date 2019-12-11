Грета Тунберг стала «человеком года» по версии журнала Time 

Грета Тунберг заняла первую строчку престижного рейтинга журнала Time, став «самым влиятельным человеком года» по версии американского издания.
"Экоактивистка Грета Тунберг сумела превратить неясные опасения в отношении будущего нашей планеты в международное движение за глобальные изменения", — объяснили свой выбор в редколлегии журнала.
В гонке за первое место 16-летняя шведская школьница обошла президента США Дональда Трампа, спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, основателя Facebook Марка Цукерберга, а также лидера КНР Си Цзиньпиня. Как сообщается, она стала самой молодой, кто получил это почетное звание за 92-летнюю историю журнала.
Грета Тунберг получила известность в сентябре этого года после речи в ООН, в которой она обвинила мировых лидеров стран в отсутствии политической воли для борьбы с загрязнением атмосферы. Ее слова имели широкий общественный резонанс и вызвали ожесточенные споры, в том числе в России.