Грета Тунберг стала «человеком года» по версии журнала Time

Грета Тунберг заняла первую строчку престижного рейтинга журнала Time, став «самым влиятельным человеком года» по версии американского издания.

"Экоактивистка Грета Тунберг сумела превратить неясные опасения в отношении будущего нашей планеты в международное движение за глобальные изменения", — объяснили свой выбор в редколлегии журнала.

В гонке за первое место 16-летняя шведская школьница обошла президента США Дональда Трампа , спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, основателя Facebook Марка Цукерберга , а также лидера КНР Си Цзиньпиня. Как сообщается, она стала самой молодой, кто получил это почетное звание за 92-летнюю историю журнала.