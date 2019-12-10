Николай Носков дал первый после инсульта сольник

Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта в Crocus City Hall, передает "Вокруг ТВ".

Носков перенес инсульт три года назад, в 2017 году перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Артист взял паузу в музыкальной карьере и занимался реабилитацией.