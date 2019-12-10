Носков дал первый после инсульта сольник

Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта в Crocus City Hall, передает "Вокруг ТВ".
Кроме самого Носкова, на сцену вышли его друзья и коллеги с собственными песнями и песнями музыканта: Валерия, Лолита, Наргиз, Владимир Пресняков, Стас Пьеха, Александр Розенбаум. Во время одного из музыкальных номеров на сцену вышел танцовщик Сергей Полунин. Среди гостей в зале была телеведущая Екатерина Стриженова с младшей дочерью. "Мы все отказались от пригласительных и купили билеты, чтобы тоже поддержать нашего друга Николая Носкова", — поделилась телеведущая в социальных сетях.
Носков перенес инсульт три года назад, в 2017 году перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Артист взял паузу в музыкальной карьере и занимался реабилитацией.