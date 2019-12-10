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«Ждите сенсационное признание»: Шатунов и Разин стали открыто угрожать друг другу 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Шатунов и Разин перешли к открытым угрозам
Фото: РИА Новости
Юрий Шатунов довольно долго хранил молчание по отношению к своему бывшему продюсеру Андрею Разину. И это несмотря на многочисленные выступления со стороны его оппонента. Но, видимо, терпению пришел конец.
В середине августа стало известно, что Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май». Певец сухо сообщил журналистам, что давно перерос эти подростковые композиции и решил заняться чем-то более зрелым. В ответ Разин застрочил в своем личном блоге многочисленные посты в адрес бывшего солиста.
Он «открыто заявлял», что песни группы Юрию теперь запрещено петь, беспокоился, что он связался с «юристами-мошенниками», которые решили отстоять права на песни, и в целом сильно переживал за своего пропавшего из виду подопечного. По крайней мере на словах. А Шатунов все молчал и молчал. И вот — прорвало. Да как!
Юрий решил прийти на телевидение и выложить все сразу. И правда, зачем эта мелкая война в Сети?
«Смотрите на телеканале «Россия 1» мое эксклюзивное интервью, которое я дал Андрею Малахову. Вся правда о Разине», — сообщил Шатунов в своем блоге.
Впрочем, продюсер тоже не остался в стороне и дал сопернику достойный ответ.
«Всем привет. Скоро вы тоже узнаете всю правду об этих двух людях, а также обо всех, кто принимал участие в этой передаче. Ждите сенсационное признание от Андрея Разина», — заинтриговал музыкальный деятель.
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Теги:
Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Андрей Разин , Андрей Малахов
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