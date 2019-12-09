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Лопырёва высмеяла «блогера средней руки Собчак» за любовь к хайпу 

News.ru 1 час назад
«Легко подставит любого»: Собчак высмеяли
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look
Модель Виктория Лопырёва объяснила, почему не стала давать интервью популярной журналистке Ксении Собчак.
"Я Собчак, как человека, не уважаю. Она легко подставит любого, от друзей и мужей до бывших политических сторонников, а ещё я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа, лайков или гонораров — подло", — написала девушка в Instagram.
По её словам, «блогер средней руки Собчак» распускает грязные слухи о её браке с бизнесменом Игорем Булатовым, от которого у неё в феврале этого года родился сын Марк Лионель.
Ранее Лопырёва прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о романе с экс-главой Российского футбольного союза (РФС) Виталием Мутко, писал NEWS.ru.
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Теги:
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Виталий Мутко , Виктория Лопырева , РФС
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