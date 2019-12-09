«Легко подставит любого»: Собчак высмеяли

Лопырёва высмеяла «блогера средней руки Собчак» за любовь к хайпу

"Я Собчак, как человека, не уважаю. Она легко подставит любого, от друзей и мужей до бывших политических сторонников, а ещё я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа, лайков или гонораров — подло", — написала девушка в Instagram.

По её словам, «блогер средней руки Собчак» распускает грязные слухи о её браке с бизнесменом Игорем Булатовым, от которого у неё в феврале этого года родился сын Марк Лионель.