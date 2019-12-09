«Почти год не пью»: Леонтьев отказался от вредных привычек

«Почти год не пью»: 70-летний Леонтьев отказался от вредных привычек

В недавнем интервью «Комсомольской правде» Валерий Леонтьев рассказал о том, что отказался от вредных привычек. По словам артиста, почти год он не употребляет спиртные напитки. Кроме того, певец подметил, что он уже двенадцать лет не курит. Валерий Яковлевич заявил: в какой-то момент понял, что больше не может идти на поводу у собственных слабостей. Именно тогда эстрадный исполнитель решил отказаться от пагубных привычек.

При этом певец не стал скрывать, что иногда ему очень сложно сдерживаться. Бывают минуты, когда Леонтьеву хочется расслабиться, позволить себе бокал шампанского в новогоднюю ночь.

Однако несмотря на все искушения, он остается верным своему слову. Валерий Яковлевич уточнил, что в последний раз он выпивал в прошлую новогоднюю ночь. С этого момента прошел почти год.

«12 лет не курю, почти год не пью», — отметил певец.