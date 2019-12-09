Ягудин показал пикантное фото с Бледанс 

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин предложил подписчикам в Instagram придумать смешную подпись к фотографии, на которой он делает вид, что целует изображение тренера Татьяны Тарасовой на футболке актрисы Эвелины Бледанс.
«Как бы вы подписали эту фотку?», — поинтересовался Ягудин.
Подписчики фигуриста не стали сдерживать фантазии и предложили массу забавных вариантов.
«Если на груди портрет Татьяны Анатольевны, глаза уже можно не красить», «Моя любовь на видном месте!», «Приложиться к материнской груди», «Любовь к дорогому тренеру не имеет границ!», — гласили комментарии.