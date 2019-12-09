Ягудин показал пикантное фото с Бледанс

«Как бы вы подписали эту фотку?», — поинтересовался Ягудин.

Подписчики фигуриста не стали сдерживать фантазии и предложили массу забавных вариантов.

«Если на груди портрет Татьяны Анатольевны, глаза уже можно не красить», «Моя любовь на видном месте!», «Приложиться к материнской груди», «Любовь к дорогому тренеру не имеет границ!», — гласили комментарии.