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Ягудин показал пикантное фото с Бледанс 

Рамблер 29 минут назад
Ягудин показал пикантное фото с Бледанс
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин предложил подписчикам в Instagram придумать смешную подпись к фотографии, на которой он делает вид, что целует изображение тренера Татьяны Тарасовой на футболке актрисы Эвелины Бледанс.
«Как бы вы подписали эту фотку?», — поинтересовался Ягудин.
Подписчики фигуриста не стали сдерживать фантазии и предложили массу забавных вариантов.
«Если на груди портрет Татьяны Анатольевны, глаза уже можно не красить», «Моя любовь на видном месте!», «Приложиться к материнской груди», «Любовь к дорогому тренеру не имеет границ!», — гласили комментарии.
Видео дня. Грудь под цензурой: голых женщин заклеили скотчем
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Эвелина Бледанс , Татьяна Тарасова , Алексей Ягудин
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