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Славу Каминскую преследует шизофреник 

Рамблер 38 минут назад
Славу Каминскую преследует шизофреник
Фото: Инстаграм
Шизофреник преследует украинскую певицу Славу Каминскую и ее детей. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
Слава Каминская, как сообщал «Рамблер», является участницей украинской группы «НеАнгелы». Вчера она опубликовала в инстаграме снимок мужчины, который сидит на переднем сиденье автомобиля, и обвинила того в преследовании себя и своих детей.
По словам певицы, мужчина ездит за ней по концертам, караулит ее и ее детей под домом, «достает» ее в социальных сетях — угрожает и пишет «чушь», в том числе о том, что встречается с ней на протяжении девяти лет и является отцом ее сына.
«Вроде смешно, но в то же время грустно и опасно», — отметила Каминская.
Она добавила, что ее преследователь болен шизофренией и не раз лечился в психиатрических клиниках. Также певица посетовала на то, что законодательство на Украине не позволяет предпринять какие-то меры против преследователей, пока они «ничего не сделают».
Каминская выразила уверенность, что таких людей нужно изолировать и лечить, а также «убедительно попросила» правоохранительные органы «присмотреться» к заявлению, которое написала еще летом.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , МВД
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