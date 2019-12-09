Славу Каминскую преследует шизофреник

Шизофреник преследует украинскую певицу Славу Каминскую и ее детей. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.

Слава Каминская, как сообщал «Рамблер», является участницей украинской группы «НеАнгелы». Вчера она опубликовала в инстаграме снимок мужчины, который сидит на переднем сиденье автомобиля, и обвинила того в преследовании себя и своих детей.

По словам певицы, мужчина ездит за ней по концертам, караулит ее и ее детей под домом, «достает» ее в социальных сетях — угрожает и пишет «чушь», в том числе о том, что встречается с ней на протяжении девяти лет и является отцом ее сына.

«Вроде смешно, но в то же время грустно и опасно», — отметила Каминская.

Она добавила, что ее преследователь болен шизофренией и не раз лечился в психиатрических клиниках. Также певица посетовала на то, что законодательство на Украине не позволяет предпринять какие-то меры против преследователей, пока они «ничего не сделают».