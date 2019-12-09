«С ума сошла»: в Сети раскритиковали откровенные наряды Успенской

Пользователи Instagram осудили фотосессию певицы Любови Успенской в «полуголых нарядах». Поклонники заявили, что артистка «отчаялась» и «сошла с ума».

Резонансный пост 65-летняя «королева шансона» опубликовала 6 декабря. На серии снимков Успенская предстала перед подписчиками в разных платьях, подчеркивающих ее прелести.

«Каждое платье — это маленькая история моей жизни, мои яркие выступления, маленькая эпоха. Прощаюсь с образами длинных платьев!» — написала артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом певица назвала свои наряды «экспонатами», которые пополнят её личный музей.

Некоторые подписчики звезды заявили, что Успенской не стоит примерять на себя настолько откровенные платья.

«Время берет свое и ничего не поделаешь с этим», — отметила dilana_de_lana_.

«Успенская с ума сошла, старая кляча», — категорично отреагировала alfiaminnulla.

«Бабка под 70, ищущая рая на земле, не знает как бабло в себя втянуть», — подчеркнула lineva9.

«Как-то печально смотреть… В этих нарядах в этом возрасте попахивает отчаянием от Любови», — написала alena_city_.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Любовь Успенскую уличили в проведении целой серии пластических операций. Косметолог Марта Орлова, изучив фотографии артистки, заявила, что певица подвергалась височному лифтингу, блефаропластике, ринопластике, инъекциям гиалуроновой кислоты и бутулотоксина.