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«С ума сошла»: в Сети раскритиковали откровенные наряды Успенской 

Рамблер 1 час назад
«С ума сошла»: в Сети раскритиковали откровенные наряды Успенской
Фото: РИА Новости
Пользователи Instagram осудили фотосессию певицы Любови Успенской в «полуголых нарядах». Поклонники заявили, что артистка «отчаялась» и «сошла с ума».
Резонансный пост 65-летняя «королева шансона» опубликовала 6 декабря. На серии снимков Успенская предстала перед подписчиками в разных платьях, подчеркивающих ее прелести.
«Каждое платье — это маленькая история моей жизни, мои яркие выступления, маленькая эпоха. Прощаюсь с образами длинных платьев!» — написала артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
При этом певица назвала свои наряды «экспонатами», которые пополнят её личный музей.
Некоторые подписчики звезды заявили, что Успенской не стоит примерять на себя настолько откровенные платья.
«Время берет свое и ничего не поделаешь с этим», — отметила dilana_de_lana_.
«Успенская с ума сошла, старая кляча», — категорично отреагировала alfiaminnulla.
«Бабка под 70, ищущая рая на земле, не знает как бабло в себя втянуть», — подчеркнула lineva9.
«Как-то печально смотреть… В этих нарядах в этом возрасте попахивает отчаянием от Любови», — написала alena_city_.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Любовь Успенскую уличили в проведении целой серии пластических операций. Косметолог Марта Орлова, изучив фотографии артистки, заявила, что певица подвергалась височному лифтингу, блефаропластике, ринопластике, инъекциям гиалуроновой кислоты и бутулотоксина.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Любовь Успенская
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