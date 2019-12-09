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Рудковская вспомнила о реакции мужа на выдуманные истории про любовниц 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Рудковская вспомнила о реакции мужа на истории про любовниц
Фото: РИА Новости
44-летняя Яна Рудковская не скрывает: она полностью доверяет своему мужу. В недавней беседе со Светланой Бондарчук музыкальный продюсер затронула историю с выдуманными любовницами Евгения Плющенко. По словам продюсера, журналисты перешли разумную грань, написав небылицы о якобы изменах фигуриста. В интервью Hello! светская львица вспомнила о реакции возлюбленного на подобные слухи и громкие заголовки в СМИ.
По словам Яны, когда Плющенко прочитал статьи, в которых говорилось о его адюльтере, он сильно расстроился и не мог понять, как такие истории можно было сочинить про венчанного человека. А после всего этого Евгений был вынужден отвечать на расспросы близких друзей. Рудковская вспомнила, как ее супругу звонили именитые спортсмены из разных стран — США, Японии и Канады — их интересовало, правдивы ли эти истории.
«Эти новости перевели на другие языки, и они разлетелись по разным странам», — сетовала возлюбленная фигуриста.
Яна не стала скрывать: ее муж отказывается посещать какие-либо мероприятия, если она остается дома. По словам Рудковской, Евгений опасается того, что его появление на публике без жены спровоцирует новую волну домыслов и кривотолков о разладе или ссорах.
«Он так и сказал: «После всех этих слухов без тебя никуда не пойду теперь». В общем, в этот раз журналисты перешли грань, они затронули его чувство веры», — добавила Яна.
Напомним, что вместе с Евгением Плющенко музыкальный продюсер воспитывает шестилетнего сына Сашу. От отношений с бизнесменом Виктором Батуриным у Яны Рудковской есть старший сын Николай и пасынок Андрей. Юноши стали студентами МГИМО.
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Теги:
Шоу-бизнес , Светлана Бондарчук , Яна Рудковская , Виктор Батурин , Евгений Плющенко , МГИМО
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